Christian Kern zum Auftakt in Vilshofen Der österreichische Bundeskanzler erwartet im Herbst einen SPD-Regierungschef in Deutschland. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

Passau/VilshofenHorst Seehofer (CSU) in Passau und Martin Schulz (SPD), nur wenige Kilometer entfernt in Vilshofen, sind die zentralen Figuren für den Start des traditionellen Fernduells der Parteien nach Karneval. Im Wahljahr wird mit heftigen Attacken gerechnet – auch ohne Rücksicht auf die Partnerschaft in der Großen Koalition.

+++ Seehofer startet in den Ring – und attackiert Schulz +++

Dann ist es am Hauptredner in Passau: Horst Seehofer. Der CSU-Chef holt mächtig aus Richtung Martin Schulz. „Wir brauchen keinen Missionar aus einem Bindestrichland.“ Dann lobt er die Erfolge Bayerns. Als er sagt: „Deutscher Fußballmeister“, brandet Jubel auf. „Es sind schon schöne Stunden, wenn die Hamburger mit 0 zu 8 zurückfahren müssen“, sagt er. „Die Bayern haben den höchsten Berg und die niedrigsten Schulden. Bayern ist ein Paradies.“

+++ Herrmann sieht hohe Kriminalität in NRW +++

Joachim Herrmann, Innenminister in Bayern, will klare Kante als bayerischer Sheriff zeigen. „Schauen Sie sich die offizielle Kriminalstatistik an: In Schultz' Heimatland Nordrhein-Westfalen ist das Risiko, Opfer der Straßenkriminalität zu werden mehr als doppelt so hoch als in Bayern.“ In Köln sei sie dreimal so hoch wie in München. „Das haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht verdient.“ Bayern wolle helfen, dass alle Länder auf das Niveau in Bayern kommen. Herrmann wird vermutlich für die CSU Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl werden und gilt als möglicher neuer Bundesinnenminister nach einem Wahlsieg. Zugleich wird er als neuer Parteivorsitzender der CSU gehandelt.

+++ Kern sagt Merkels Abwahl voraus +++

Nach der Bundestagswahl im September würden „Österreich und Deutschland einen roten Bundeskanzler haben“, sagte der österreichische Bundeskanzler vor mehreren tausend Besuchern im niederbayerischen Vilshofen. „Nach einer Phase von wenig Optimismus ist die politische Wende in Deutschland in Griffweite.“ Die Bundestagswahl sei eine „Schlüsselentscheidung“ über die deutschen Grenzen hinaus. „Da geht es um die Frage, wie Europa geführt wird.“ Kern warnte vor Rechtspopulisten und forderte eine „starke europäische Sozialdemokratie“: „Wir wollen die Herzen und Köpfe der Menschen erreichen“, sagte er. Die Sozialdemokraten wollten ein Gegenmodell bieten zu neoliberalen und konservativen Gesellschaftsvorstellungen.

+++ Der österreichische Bundeskanzler übernimmt den SPD-Auftakt +++

Bei der SPD in Vilshofen tritt zunächst der österreichische Bundeskanzler Christian Kern auf. Der nimmt sich die Weltpolitik vor: „Wir sind ins Bett gegangen und mit dem Brexit aufgewacht. Wir sind ins Bett gegangen und sind mit Donald Trump aufgewacht. In den USA ist die Reality-Show zum Alltag geworden. 14 Milliarden Dollar schwer ist das Regierungskabinett. Hier wurde der Bock zum Gärtner gemacht.“ Und auch den rechtspopulistischen Tendenzen in Europa widmet sich Kern: „Wer Rechtsdemagogen wählt, bekommt rechtsdemagogische Politik: Für die Reichen Sekt und Kaviar, für den Rest gibt’s eine Mauer.“

+++ Frieden in der Union – ausnahmsweise +++

Vom Streit mit Kanzlerin Angela Merkel ist heute nicht der Rede. Selbst die Ablehnung der Obergrenze schiebt Dobrindt Linken und Grünen zu, obwohl sie doch vor allem von Merkel abgelehnt wird. Der Namen fällt fürs Erste nicht. Es dürfte das Privileg von CSU-Chef Horst Seehofer sein, er wird als letzter auf der langen Rednerliste reden.

+++ Warnung vor Schulz wird zentrales Wahlkampfthema +++

Das zentrale Thema der Union wird in Passau sichtbar: Die Warnung vor einer rot-rot-grünen Koalition unter einem Kanzler Martin Schulz. „Jetzt ist Wahlkampf“, ruft Manfred Weber. Ihm oblag es, Schulz Vergangenheit als Präsident des EP aufzudecken. Seine Haltung zur Vergemeinschaftung von Schulden in Europa und seinen Plan, die Türkei langfristig in die Europäische Union aufzunehmen. „Wer Martin Schulz wählt, der holt die Türkei in die europäische Union“, warnte Weber und erntete Applaus. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt warnte vor Rot-Rot-Grün: SPD und Grüne seien die „Steigbügelhalter für die Kommunisten.“ Es gehe um eine Richtungsentscheidung.

+++ CSU-Politiker Weber wirft Schulz Verrat an Jugend Europas vor +++

CSU-Vizechef Manfred Weber hat den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz beim politischen Aschermittwoch in Passau wegen dessen Positionen in der Zuwanderungspolitik attackiert. „Wenn man sieht, dass in Europa Millionen junger Menschen, junge Europäer keine Arbeit haben, keinen Arbeitsplatz finden, dann ist die Öffnung der Grenzen für andere, für Zuwanderung ein Verrat an der Jugend Europas“, sagte Weber in Passau.

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament bezog sich damit auf Forderungen Schulz' nach einem europäischen Zuwanderungsrecht. Weber warf Schulz außerdem vor, er stehe für mehr Schulden und deren Vergemeinschaftung durch europäische Staatsanleihen. „Er steht für eine alte, für eine linke, rückwärtsgewandte Politik“, sagte der CSU-Europapolitiker.

+++ Schulz sieht selbst in Bayern mehr Interesse an der SPD als an der CSU +++

Unter dem Jubel von mehreren Tausend Besuchern hat die SPD ihre Aschermittwochs-Kundgebung in Vilshofen begonnen. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und der österreichische Bundeskanzler Christian Kern zogen unter großem Applaus ins Festzelt ein. „Ich hab gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau. Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier“, hatte Schulz draußen vor dem Zelt gesagt. Er spielte damit auf CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer an, der von „gefühlt“ 10.000 Besuchern beim CSU-Aschermittwoch in Passau gesprochen hatte, obwohl dort nach offiziellen Angaben nur gut 4000 Menschen in die Halle passen. Die SPD hat ein Zelt für 5000 Besucher aufstellen lassen - und die Bierbänke waren anders als in Vorjahren bis nach hinten besetzt.

+++ CSU-Generalsekretär Scheuer eröffnet „das Original“ in Passau +++

Mit dem Einmarsch von Parteichef Horst Seehofer und seiner Frau Karin hat in Passau der Politische Aschermittwoch der CSU begonnen. Von den Besuchern in der voll besetzten Dreiländerhalle wurde Ministerpräsident Seehofer mit viel Applaus begrüßt. „Es ist ein Fest der Demokratie, der Mythos ist immer da. Heute wird ordentlich gefeiert für die Politik. Wir haben das Original, den weltweit größten Stammtisch“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kurz vor Beginn der Veranstaltung. Erstmals sind vier Redner vorgesehen: neben Seehofer der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Vize Manfred Weber.

+++ CSU mit angekratztem Selbstverständnis +++

Gut eine Stunde, bevor es überhaupt losgeht, heizt der Moderator schon dem Publikum ein. Es hätte noch Fragen nach Eintrittskarten gegeben, berichtet er. Aber es gebe keine mehr. Die Halle sei ausverkauft. Was früher keine Erwähnung wert gewesen wäre, ist an diesem politischen Aschermittwoch wichtige Botschaft, hat die SPD im nahegelegenen Vilshofen doch ihr Zelt vergrößert. So viele wollen Martin Schulz hören. 5000 sollen es dort sein, nur 4100 passen hingegen in die Dreiländerhalle in Passau, Anbau unmöglich. So eine kleine Demütigung in der Statistik kratzt am Selbstverständnis der CSU. „Ihr müsst Stimmung machen“, ruft Generalsekretär vorsichtshalber schon vor Beginn des politischen Hochamts der CSU dem Publikum zu. Dann spielt die Staatskapelle wieder auf. Kellnerinnen drängen durch die Reihen und rufen: „Vorsicht! Vorsicht!“ als hielten sie wertvolles vor ihrer Brust, dabei sind es nur sechs überschwappende Bierkrüge. Preis je Maß: 8,30 Euro.