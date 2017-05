Gesamtmetall sieht schon ausreichend Spielraum

Die IG Metall will die Arbeitszeit zum Thema ihrer nächsten Tarifrunde machen. „Die Beschäftigten wollen mehr Selbstbestimmung anstatt Fremdbestimmung in der Arbeitszeit“, sagt Hofmann. Auch die Politik hat das Thema längst entdeckt. So setzt sich etwa die SPD für mehr Zeitsouveränität ein. Arbeitsministerin Andrea Nahles schwebt ein „neuer Flexibilitätskompromiss“ vor zwischen den Anforderungen an die Unternehmer in der globalisierten Welt und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Raum für Familie und Freizeit.

Die befragten Metaller setzen dabei vor allem auf eine Umverteilung des Arbeitsvolumens entlang des Lebensverlaufs – also die Möglichkeit, etwa für Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen zeitweise beruflich kürzerzutreten. Für mehr als acht von zehn Befragten ist dabei ein Entgeltausgleich wichtig. Eine allgemeine Verkürzung der Wochenarbeitszeit hat dagegen für eine knappe Mehrheit der Befragten keine Priorität, vor allem, wenn sie mit weniger Geld verbunden wäre.

Für Gewerkschafter Hofmann soll die hart erkämpfte 35-Stunden-Woche auch künftig die Richtschnur bleiben. Denn für immerhin knapp die Hälfte der Beschäftigten spiegle sie die Wunscharbeitszeit wider. Ein Fünftel der Metaller würde gerne kürzer arbeiten, immerhin ein Drittel wünscht sich aber mehr Wochenstunden – auch, um das Gehalt aufzubessern. Auch ihnen will Hofmann entgegenkommen. Derzeit arbeiteten vor allem vermeintliche „Leistungsträger“ länger als 35 Stunden, während das „Fußvolk“ das Nachsehen habe, kritisiert der IG-Metall-Chef. Die Entscheidung über die Arbeitszeit dürfe deshalb nicht länger allein den Arbeitgebern überlassen werden.

Die Gewerkschaft will die Ergebnisse der Befragung, an der sich gut 681.000 Beschäftigte beteiligt haben, nun zur Grundlage ihrer tarifpolitischen Diskussion machen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der mit einem gewerkschaftspolitischen Wunschkonzert rechnet, hatte beim Forschungsinstitut Emnid vorsorglich selbst eine Umfrage unter 1055 Beschäftigten in Auftrag gegeben und die Ergebnisse bereits im März veröffentlicht.

Auch sie zeigen eine grundsätzlich hohe Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Arbeitszeit. So erklärten 93 Prozent der Befragten, diese kurzfristig an persönliche Bedürfnisse anpassen zu können. Erreichbarkeit nach Feierabend oder am Wochenende ist demnach eher die Ausnahme als die Regel. Eine Mehrheit der Beschäftigten kann sich demnach auch vorstellen, einige Tage die gesetzliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden zu überschreiten oder die ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden zu kürzen, wenn sie dafür an anderen Tagen Ausgleich erhalten und die Lage der Arbeitszeit selbst mitbestimmen können.