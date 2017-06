 Abschlussbericht: NSA-Ausschuss wirft BND grobe Verstöße vor

Viele Fragen bleiben weiterhin offen – vor allem über die NSA. „Richtig vorgedrungen sind wir in dem Bereich nicht“, sagt Flisek. „Wir wissen überhaupt nicht, was die NSA alleine oder mit Hilfe von deutschen Daten, die über die USA laufen, ausspioniert hat“, so Ströbele. Mehrere Versuche der Opposition, Snowden, den vielleicht wichtigsten Zeugen, nach Deutschland zu holen, scheiterten. Vertreter großer IT-Konzerne, etwa Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder Apple-Chef Tim Cook, lehnten eine Aussage in Berlin rundweg ab.