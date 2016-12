Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Missverständnisse ausräumen, Fakten erläutern, Vorurteile beseitigen“

Im Fall Mecklenburg-Vorpommerns hat nach Ansicht der Ifo-Forscher die umstrittene Kreisgebietsreform aus dem Jahr 2011 den Erfolg der AfD mit befördert. „Gemeinden in besonders stark von der Gebietsreform betroffenen Gebieten weisen einen um 4 Prozentpunkte höheren Wahlanteil für die AfD auf als direkt benachbarte, weniger stark betroffene Gemeinden“, schreiben die Ifo-Volkswirte Felix Rösel und Julia Sonnenburg in ihrer Expertise.

Bei der Wahl Anfang September war die AfD aus dem Stand auf 20,8 Prozent gekommen. SPD und CDU hatten dagegen Stimmenanteile in Höhe von fünf beziehungsweise vier Prozentpunkten verloren. Im östlichen Landesteil hatte die AfD stärker abgeschnitten als im Westen des Landes. Die mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und CDU beschlossene Kreisreform hatte 2011 dazu geführt, dass aus vormals zwölf sechs Landkreise entstanden - die größten in ganz Deutschland.

AfD-Programm: Das fordert die Partei Mindestlohn Die AfD ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Damit liegt sie auf einer Linie mit SPD, Grünen, der Linkspartei und Teilen der Union.

Erbschaftssteuer Geht es nach der AfD soll die Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Dafür setzt sich aktuell auch die FDP ein.





Bundespräsident Die AfD möchte, dass der Bundespräsident künftig direkt vom Volk gewählt wird. Dieser Vorschlag kam 2009 auch vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Zustimmung erhielt er dafür nur aus der FDP.





Volksentscheid Die AfD will mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Auch die SPD, die Linke und die Grünen wollen, dass die Hürden für Volksentscheide abgesenkt werden. Ihre Vorschläge gehen aber nicht so weit wie die Ideen der AfD.

Familie Die traditionelle Familie gilt der AfD als Keimzelle der Gesellschaft. Das Loblied auf die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie taucht in dieser Form auch im Parteiprogramm der CSU auf.

Freihandelsabkommen Die AfD lehnt die Freihandelskommen TTIP und CETA ab. Auch die Linke und die Grünen sind dagegen.





Daraus resultiert letztlich bei den Bürgern eine steigende Unzufriedenheit darüber, dass die spezifischen Interessen einzelner Gemeinden in großen Landkreisen weniger gut berücksichtigt werden können als in kleineren Strukturen. Laut den Studienautoren sinken die politischen Einflussmöglichkeiten einer Kommune umso stärker, je mehr Gemeinden in einem Kreis zusammengeschlossen sind. Viele Bürger würden dies als Nachteil empfinden.

Eine Stärkung der Außenstellen der Landratsämter dürfte aber nach Ansicht der Wissenschaftler nur begrenzt helfen, die Unzufriedenheit zu verringern. Als eine Lösung schlagen die Autoren eine Rückkehr zu kleineren Strukturen vor, um die Distanz zwischen Bürgern und Kreispolitik zu verringern.