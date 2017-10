Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Darauf vertrauen, dass sich AfD selbst zersetzt, wäre schwerer Fehler“

Unternehmen, die ebenfalls Flagge gegen Fremdenhass und Rechtspopulismus zeigen wollen, bietet der Verein Unterstützung an. Zu den Leistungen für Vereinsmitglieder zählen etwa Workshops für Aufklärung und Information in sächsischen Belegschaften sowie die Ausbildung von sogenannten Integrationsbegleitern. „Darüber hinaus wird das Label „Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen“ inzwischen von einer Reihe von Unternehmen für dieses klare Bekenntnis gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden und in der Öffentlichkeit genutzt, teilweise auch im öffentlichen Raum“, sagte von Bismarck.

Wie ernst die Lage ist, darauf hatte die frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hingewiesen. Gleicke hatte mit Blick auf Fremdenfeindlichkeit und dem Erstarken rechtspopulistischer Strömungen vor Nachteilen für die ostdeutsche Wirtschaft gewarnt. Von Bismarck teilt den Befund. Aus eigener Erfahrung und aus vielen Berichten könne er „ganz klar“ bejahen, dass Fremdenhass die Anwerbung von Fachkräften oder internationalen Forschern beeinträchtige.

Sachsen sei zwar „ein wunderbares Land mit vielen motivierten, innovativen, fleißigen Menschen“, sagte von Bismarck. „Aber wir müssen dringend an einer Vision arbeiten, wie wir in Zukunft das wirtschaftliche Niveau halten wollen und nicht die drohende Schrumpfung der Gesellschaft als alternativlose Voraussetzung für wirtschaftlichen Rückschritt in der Zukunft zulassen.“ Dazu gehöre auch eine „Willkommenskultur“.

Entsprechend groß ist die Erwartung der sächsischen Wirtschaft an die Politik. Das Ergebnis der Bundestagswahl müsse „ein Weckruf für alle demokratischen Kräfte und die etablierten Parteien in Deutschland und insbesondere in Sachsen sein“, sagte von Bismarck. Er glaube, dass die Landesregierung den „Weckruf“ verstanden habe, fügte er mit Blick auf die Rücktrittsentscheidung von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hinzu, „da ein echter Aufbruch eben auch nur authentisch mit einer personellen Veränderung funktioniert“.

Tillich hatte angekündigt, seine Regierungs- und Parteiämter im Dezember abzugeben. Er zog damit die Konsequenz aus dem Bundestagswahldebakel, bei dem die AfD am 24. September in Sachsen mit 27,0 Prozent vor der seit der Wende regierenden CDU stärkste politische Kraft geworden war.

Als „ganz klare Forderung“ an die Politik mahnte von Bismarck ein Einwanderungsgesetz an, das „endlich auch die Notwendigkeiten und Interessen der Wirtschaft abbildet, aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit im Auge behält“. Denn die Politik müsse auch „begreifen, dass sie den Fokus auf die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen richten und konsequent an Lösungen für die anstehenden Themen arbeiten muss“, fügte von Bismarck hinzu. „Die Menschen wollen mit ihren Themen gehört und nicht bevormundet werden.“ Wenn dies gelinge, werde auch der Zulauf zum Populismus deutlich zurückgehen. „Aber darauf zu vertrauen, dass sich die AfD selbst zersetzt, wäre ein schwerwiegender Fehler.“