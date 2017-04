AfD streitet weiter über Ausrichtung

Als nach der Rede der Vorsitzenden das dreiköpfige Tagungspräsidium gewählt wurde, schienen die Gegensätze zunächst wieder aufzubrechen: Weil man einem Vertreter aus Petrys Landesverband Sachsen keine objektive Sitzungsleitung zutraute, wurde ein Gegenkandidat vorgeschlagen. Die Abstimmung endete in einem Patt, doch dann zog der Gegenkandidat seine Bewerbung zurück. Sollte hier ein erster Versuch stattgefunden haben, eine Mehrheit gegen die Vorsitzende auf dem Parteitag zu sammeln, ist er gescheitert.

Zu einer weiteren Stellvertreter-Auseinandersetzungen kam es bei der von zahlreichen Anträgen zur Geschäftsordnung unterbrochenen Debatte über die Tagesordnung. Diese war insofern hochpolitisch, als gleich zu Beginn der Antrag gestellt wurde, alle Anträge, die sich nicht auf das im Entwurf vorliegende Wahlprogramm bezogen, nicht zu behandeln. Hierunter fiel auch Petrys Antrag zur Strategie, den sie nun mit Gauland modifizieren wollte.

Die Parteitagsmehrheit beschloss, den Antrag nicht am Samstag zu behandeln. Sei es, dass man hier das Aufbrechen der Fronten befürchtete – oder dass die Mehrheit der Meinung war, dass Petrys Antrag nach der Herausnahme Gaulands als Exempel für eine verfehlte Strategie quasi obsolet geworden sei. So soll der Brandenburger vor dem Parteitag geäußert haben, inhaltlich könne er den Antrag auch unterschreiben, wenn sein Name daraus entfernt würde. Mit dem Signal Petrys am Beginn des Parteitages hatte das Papier damit seinen Biss und wohl auch sein Ziel verloren.

Dass damit – jenseits des Wahlprogramms – nicht alle Fragen über die Ausrichtung der Partei vom Tisch sind, machte anschließend Petrys Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen deutlich, der erste Redner, der den Parteitag zur Begeisterung hinriss. In einer Ansprache, die auch emotionale Passagen beinhaltete und stark von Angriffen auf die konkurrierenden Parteien und deren führende Politiker lebte, griff er auch die Frage von Fundamentalopposition oder Realpolitik wieder auf. „Keine Koalition mit diesen Figuren!“, rief er in den Saal und wurde dafür stark beklatscht. Deshalb beruhe die von Petry aufgeworfene Frage auf einer falschen Wahrnehmung, eine Zusammenarbeit mit den anderen Parteien sei auf absehbare Zeit kein Thema, sondern das „notwendige Zuwarten, bis wir mehrheitsfähig sind“.

Dem eigenen Führungspersonal legte Meuthen, der sein Wirkungsfeld in Baden-Württemberg sieht und – mit leichtem Bedauern – nicht für den Bundestag kandidiert, nahe die eigenen Karriereabsichten hinter die politische Rolle zurückzunehmen – „das gilt für jeden von uns“. Als er nach seiner Rede zu seinem Platz auf dem Podium neben Frauke Petry zurückkehrte, dürfte er über die Eisigkeit, die ihm entgegenschlug, nicht überrascht gewesen sein.