Frauke Petry Mit zwei Parlamentsmandaten in eine neue politische Zukunft. (Foto: dpa)

BerlinÜber die AfD fanden sie politisch zusammen – und dann auch privat. Doch mit ihrer Partei liegen die Noch-Parteichefin Frauke Petry und Marcus Pretzell, zuletzt NRW-Fraktionschef, nun in Scheidung. Beide wollen die AfD verlassen. Ihre Mandate wollen sie aber behalten. Warum auch nicht, könnte man jetzt meinen. Doch der Teufel steckt im Detail.

Es kommt zwar immer wieder vor, dass Politiker plötzlich mit ihrer Partei über Kreuz liegen, schließlich austreten, aber ihr Mandat behalten. Jüngstes Beispiel ist Erika Steinbach. Noch vor Beginn des Bundestagswahlkampfs verließ die hessische Bundestagsabgeordnete die CDU, blieb dann aber als Einzelparlamentarierin dem Parlament erhalten. Außerparlamentarisch engagiert sie sich seitdem für die AfD.

Die Besonderheit bei Petry und Pretzell liegt nun aber darin, dass beide mehrere Mandate innehaben. Petry war bis vor kurzem noch Fraktionschefin der AfD im Dresdner Landtag. Nach ihrem Austritt aus der Fraktion ist sie dort einfache Abgeordnete. Als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewann sie in ihrem Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zusätzlich das Direktmandat und ist nun auch Abgeordnete im Bundestag. Allerdings fraktionslos, nachdem sie erklärt hatte, nicht der neuen AfD-Bundestagsfraktion angehören zu wollen.

Petrys Ehemann Marcus Pretzell hat ein ebenfalls ein Landtagsmandat – im Düsseldorfer Landtag. Auch er ist fraktionslos, nachdem er seinen Rückzug aus der AfD-Fraktion erklärt hat. Zusätzlich hat Pretzell ein Mandat im EU-Parlament. Dieses hat er auf AfD-Ticket bei der Europawahl 2014 errungen. Doch obwohl er seit Anfang Juni Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag ist, will er das Europamandat nicht niederlegen. Anders als beispielsweise der CDU-Politiker Herbert Reul, der zuvor auch Europaparlamentarier war und jetzt Innenminister in NRW ist.

Das Vorgehen von Petry und Pretzell ist zwar rechtlich nicht zu beanstanden, hat aber einen faden Beigeschmack. Als aktive AfD-Politiker schimpften sie noch über die politische Konkurrenz, sprachen verächtlich von „Parteienkartell“. Und im Wahlprogramm der AfD findet sich die Formulierung: „Die ungebrochene Tendenz zum Berufspolitikertum hat der Monopolisierung der Macht Vorschub geleistet. Vetternwirtschaft, Filz, korruptionsfördernde Strukturen und Lobbyismus waren und sind die Folge.“ Die Partei fordert daher eine Mandatszeitbegrenzung, um „unser Ideal des Bürgerabgeordneten herzustellen“.

Von alldem wollen Petry und Pretzell offenbar nichts mehr wissen. Pretzell etwa erklärte in der „Jungen Freiheit“, an seinem Europamandat deshalb festhalten zu wollen, um auf diese Weise zu verhindern, dass ein Abgeordneter für die AfD nachrücke, der eine politische Richtung vertrete, die er ablehne. Petry versicherte, sie könne sowohl ihr Landtags- als auch ihr Bundestagsmandat wahrnehmen. Da sie im Bundestag keine Aufgaben in der Fraktion habe, sei dies zeitlich miteinander vereinbar. Ein finanzieller Vorteil entstehe für sie dadurch nicht, da die Diäten vollständig miteinander verrechnet würden. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.

Im sächsischen Landtag beträgt die sogenannte Grundentschädigung für Abgeordnete 5.668,16 Euro. Hinzu kommt, je nachdem, wo der Parlamentarier seinen Hauptwohnsitz hat, eine steuerfreie Kostenpauschale zwischen 3.163,28 und 4.135,97 Euro. Die Grundentschädigung verrechnet der Dresdner Landtag mit den Bundestagsbezügen zu 100 Prozent. Das heißt: Petry bekommt die Summe nicht ausbezahlt. Die Pauschale bekommt sie in jedem Fall - und kann darüber frei verfügen. Vorgaben gibt es dafür keine.

Als Bundestagsabgeordnete erhält Petry monatlich 9541,74 Euro und eine ebenfalls steuerfreie Pauschale von derzeit monatlich 4318,38 Euro. Damit bestreiten die Parlamentarier alle Ausgaben, die bei der Ausübung des Mandats anfallen, wie Kosten für Mitarbeiter in den Wahlkreisbüros oder für einen etwaigen Zweitwohnsitz in Berlin.

Was Petry in ihrer Rechnung nicht erwähnt: die nicht steuerpflichtigen Kostenpauschalen werden nicht verrechnet. Zudem muss Petry von ihrem Bundestagssalär nicht ihre Mitarbeiter bezahlen. Abgeordnete können vielmehr bis zu 20.870 Euro derzeit monatlich für ihre Büroleiter, Referenten, Wissenschaftler, Sekretäre, Sachbearbeiter oder Hilfskräfte ausgeben. Das Geld geht direkt von der Bundestagsverwaltung an die Mitarbeiter.

Bundestagsabgeordnete haben zudem einen Anspruch auf ein komplett eingerichtetes Büro im Bundestag – für Material, Telefone, Laptops und andere Geräte gibt es jährlich noch einmal bis zu 12.000 Euro extra, Neu-Parlamentarier erhalten im ersten Jahr zusätzlich 255,65 Euro. Zudem können die Volksvertreter Dienstfahrzeuge nutzen, haben freie Fahrt bei der Deutschen Bahn und bekommen Inlandsflüge zur Ausübung ihres Mandats bezahlt.