 AfD-Fraktion vergibt Posten: Erste Schlappe für Alice Weidel

AfD Fraktionssitzung im Bundestag Der Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland, Bernd Baumann, und die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, kommen in Berlin zur Sitzung ihrer Fraktion in den Deutschen Bundestag. (Foto: dpa)

BerlinBei der Besetzung wichtiger Posten in der AfD-Bundestagsfraktion hat sich keiner der bekannten Sprücheklopfer durchgesetzt. Die Bundestagsfraktion wählte am Mittwoch den Hamburger Volkswirt Bernd Baumann zum Ersten parlamentarischen Geschäftsführer. Er erhielt nach Angaben der Partei 70 von 92 Stimmen. Vorgeschlagen hatte ihn nach Angaben eines Abgeordneten der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland.

Der von der Co-Vorsitzenden Alice Weidel für den Posten des zweiten parlamentarischen Geschäftsführers vorgeschlagene Abgeordnete Markus Frohnmaier (26) fiel dagegen in einer geheimen Abstimmung durch. An seiner Stelle wurde Jürgen Braun (56) aus Baden-Württemberg gewählt. Frohnmaier war zuletzt Sprecher von Weidel gewesen. Er fiel unter anderem durch Sprüche wie „Hassprediger und Hassjournalisten sind eine Gefahr für die Demokratie!“ auf.

Nicht durchsetzen konnte sich auch Stephan Brandner, der für den dritten Geschäftsführerposten kandidierte. Er war im Landtag von Thüringen mehrfach wegen Beleidigungen zur Ordnung gerufen worden. Der junge Mathematiker Michael Espendiller aus Nordrhein-Westfalen und Hansjörg Müller aus Bayern werden dritter und vierter parlamentarischer Geschäftsführer.

Baumann hatte im Wahlkampf Gaulands umstrittene Äußerung verteidigt, man solle die SPD-Politikerin Aydan Özoguz „in Anatolien entsorgen“. Der Wirtschaftswissenschaftler war seit 2015 Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in der Hansestadt.

Als Kandidaten für die Wahl des Bundestagsvizepräsidenten schlug die Fraktion den ehemaligen Frankfurter Stadtkämmerer Albrecht Glaser vor. Er setzte sich nach Angaben aus Parteikreisen in einer Stichwahl gegen den früheren TV-Journalisten Paul Hampel durch. Glaser sagte, er hoffe, die anderen im Bundestag vertretenen Parteien seien fair genug, um die Zahl der Vizepräsidenten nicht zu begrenzen - nur um die AfD herauszuhalten.

Glaser hatte als Kandidat der AfD an der Wahl des Bundespräsidenten teilgenommen. Damals hatte ihn Parteichefin Frauke Petry nominiert.

Die Fraktion will sich Anfang Oktober erneut treffen, um dann die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu wählen.

Am Rande der Sitzung am Mittwoch wurde über die noch unklaren Pläne der Noch-Parteivorsitzenden Frauke Petry spekuliert. Sie und ihr Ehemann, der scheidende nordrhein-westfälische Fraktionschef Marcus Pretzell, hatten ihren Austritt aus der AfD angekündigt. Pretzell schloss die Gründung einer neuen Partei nicht aus. „Es gibt derzeit keine Partei, die in der Lage wäre, politische Veränderungen in Deutschland durchzusetzen. Und wenn es keine gibt, dann muss man ... ja, lassen Sie sich mal überraschen, was wir so vorhaben“, sagte er im ZDF auf die Frage, ob eine Neugründung geplant sei. „Wir sind dabei, wir führen eine ganze Menge Gespräche in diesen Tagen.“

Petry bestätigte, die Internetadresse „dieblauen.de“ angemeldet zu haben. Eine Partei stecke aber nicht dahinter, sagte sie am Rande einer Sitzung des sächsischen Landtages. Das „Blau“ verkörpere eine Idee, sei aber kein Parteiname. Petry betonte, sie werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Petry bekräftigte, sie wolle politisch aktiv bleiben.

In ihrem ersten Beschluss als Bundestagspartei hat die AfD Frankreich die Beschneidung der deutschen Souveränität vorgeworfen. Darauf liefen die EU-Reformvorschläge von Präsident Emmanuel Macron hinaus, heißt es in dem am Mittwoch verabschiedeten Beschluss der AfD-Bundestagsfraktion. Deutschland solle nach Macrons Willen für europäische Schulden haften. Macron hatte am Dienstag in einer Grundsatzrede unter anderem ein gemeinsames Budget der Euro-Staaten vorgeschlagen, aber eine Vergemeinschaftung der Altschulden abgelehnt.