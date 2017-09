Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bundestag „Dreckschleuder“, „Übelkrähe“, „Arschloch“ – in der verbalen Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner ging es im Bundestag auch früher nicht gerade zimperlich zu. (Foto: dpa)

BerlinAls der AfD-Politiker Alexander Gauland Anfang der Woche verkündete, der Wahlkampf sei jetzt zu Ende, keimte die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm werden würde mit der AfD im Bundestag. Bestärkt wurde dieser Eindruck noch durch den Umstand, dass sich bei der Besetzung wichtiger Posten in der AfD-Bundestagsfraktion keiner der bekannten Sprücheklopfer durchsetzen konnte. Das sind keine schlechten Signale, aber was sagt das über das künftige Auftreten der AfD im Parlament aus?

Die Provokationen und Tabubrüche der AfD im Wahlkampf, aber auch manche verbalen Ausrutscher ihrer Landtagsabgeordneten lassen für die Zukunft nichts Gutes erwarten. „Wir werden eine deutlich schärfere Polarisierung erleben, und die Debatten im Bundestag werden härter werden“, sagt der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst dem Handelsblatt. Das werde die politische Kultur und die politischen Auseinandersetzungen mit Sicherheit verändern. „Damit ist eine Politisierung verbunden, die auch die Gegenkräfte der AfD mobilisiert und herausfordert“, so Probst.

Im Fokus dürfte jedoch nicht nur die AfD stehen. Mit der Bundestagswahl wurde die SPD aus der Regierung katapultiert. Als größte Oppositionsfraktion werden die Sozialdemokraten nun nicht nur versuchen, der AfD das Wasser abzugraben, sondern auch die Regierung attackieren. Und das sicher nicht immer auf einem erträglichen Niveau. Einen Vorgeschmack in dieser Richtung lieferte Andrea Nahles: Nach ihrer letzten Kabinettssitzung am Mittwoch mit den Ministerkollegen der Union sei sie zwar ein bisschen wehmütig – „ab morgen kriegen sie in die Fresse“, sagte die Rheinland-Pfälzerin, die auch mal Juso-Chefin und SPD-Generalsekretärin war. Es sei nicht ganz einfach, von der Regierungs- direkt auf die Oppositionsbank zu wechseln. Nun gelte für sie persönlich und die SPD: „Einfach umparken im Kopf.“

Falschparken, vor allem in verbaler Hinsicht, sollten die Sozialdemokraten besser vermeiden. Aber auch andere Parteien im Bundestag sind gut beraten, die geltenden parlamentarischen Gepflogenheiten nicht aus dem Blick zu verlieren. Wer nicht oder nicht mehr weiß, was das ist, kann einen Blick in die Geschäftsordnung des Bundestages werfen. Sie enthält eine Art Anleitung zum Höflichsein für die Parlamentarier. Wer die Verhaltensregeln missachtet, bekommt es mit dem Bundestagspräsidenten zu tun.

Im neuen Bundestag wird dies Wolfgang Schäuble sein. Der CDU-Politiker wurde von der Union vorgeschlagen. „Seine Aufgabe wird sein, die Tabubrecher von links und rechts im Zaum zu halten. Dafür gibt es keinen Besseren“, kommentierte der Politikchef des Handelsblatts, Thomas Sigmund, die Personalie. Schäuble wird es obliegen, für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Parlamentssitzungen sorgen. Der Bundestagspräsident „wahrt die Ordnung im Hause“, heißt es in der Geschäftsordnung des Parlaments.

Für seine neue Aufgabe stehen Schäuble eine ganze Reihe an Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Er kann beispielsweise, ohne dass er den betreffenden Abgeordneten vorher zur Ordnung gerufen hat, ein Ordnungsgeld von 1000 Euro festsetzen (Paragraf 37), im Wiederholungsfall sogar 2000 Euro. Dass Schäuble wegen der AfD womöglich öfter mal Ordnungsmaßnahmen ergreifen muss, ist nicht ausgeschlossen. Einzelne Abgeordnete sind schon vor ihrem Bundestagseinzug unangenehm aufgefallen.

So hat beispielsweise nach Recherchen des Handelsblatts ein AfD-Landtagsabgeordneter aus Thüringen, der jetzt im Bundestag sitzt, im Erfurter Landesparlament binnen drei Jahren 32 Ordnungsrufe kassiert. Insgesamt zwei Mal wurde das ehemalige CDU-Mitglied aus Parlamentssitzungen ausgeschlossen, etwa im Mai 2016. Zuvor hatte der Rechtsanwalt die Grünen unter anderem als „Koksnasen“ und „Kinderschänder“ beschimpft.

Zum Vergleich: In der Statistik der Bundestagsverwaltung, die dem Handelsblatt vorliegt, werden für die vergangene Legislaturperiode insgesamt nur sieben Ordnungsmaßnahmen gegen Abgeordnete aufgeführt. Überhaupt musste das Bundestagspräsidium in den vergangenen Jahren immer seltener eingreifen. Die meisten Ordnungsmaßnahmen (226) wurden in 10. Wahlperiode von 1983 bis 1987 verhängt.

Dies dürfte vor allem dem Umstand geschuldet sein, dass mit den Grünen 1983 erstmals eine Partei in den Bundestag einzog, die mit den parlamentarischen Gepflogenheiten noch nicht vertraut war – ähnlich wie die AfD heute. Überlagert wurde das Wirken der Öko-Partei von historischen Ereignissen: den Aktivitäten der Friedensbewegung und der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Für die Partei selbst waren diese Jahre auch eine Art Selbstfindungsphase mit teils heftigen Richtungskämpfen. Solche parteiinternen Auseinandersetzungen begleiten die AfD seit ihrer Gründung im Jahr 2013.