Wie sich Wahlkämpfe entscheiden

Der amtierenden rot-grünen Regierung von Ministerpräsident Albig könnte Nobis‘ Partei am Wahlabend womöglich aber trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen. Denn sollten AfD und/oder die Linke ins Parlament kommen, wäre die bisherige Koalition höchstwahrscheinlich ohne Mehrheit. In Umfragen lag die Nord-SPD zuletzt sogar erstmals seit langem wieder hinter der CDU. Die bisherige Koalition steht demnach in jedem Fall auf der Kippe.

SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz will sich davon nicht verunsichern lassen. „Wahlkämpfe entscheiden sich auf den letzten Metern“, sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in Neumünster. Ein Drittel der Wähler sei noch unentschieden, daher müsse die SPD die letzten Tage bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr kämpfen.

Das AfD-Programm zur Bundestagswahl 2017 DEMOKRATIE Die AfD sieht die Demokratie in Deutschland in Gefahr. Sie warnt: „Heimlicher Souverän in Deutschland ist eine kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat.“

ZUWANDERUNG UND ASYL Eine „ungeregelte Massenimmigration in unser Land und in unsere Sozialsysteme durch überwiegend beruflich unqualifizierte Asylbewerber ist sofort zu beenden.“ Integration sei eine Bringschuld der Migranten. Diese müssten sich „anpassen“.

ISLAM, KIRCHEN, RELIGION Die AfD will verhindern, „dass sich abgeschottete islamische Parallelgesellschaften weiter ausbreiten“. Ein Antrag, Kirchensteuern abzuschaffen, wurde abgelehnt. Ins Wahlprogramm aufgenommen ist aber die Forderung, Kirchenrepräsentanten wie Bischöfe nicht mehr aus Steuermitteln zu bezahlen. Eine Initiative der Nachwuchsorganisation Junge Alternative gegen eine medizinisch nicht indizierte Beschneidung von Jungen scheiterte. Parteivize Beatrix von Storch hatte mit Blick auf die jüdische Religionsgemeinschaft gemahnt, das sei „ein politisch völlig falsches Signal“.

FRAUEN und FAMILIE Die AfD will die Deutschen motivieren, mehr Kinder in die Welt zu setzen, zum „Erhalt des eigenen Staatsvolks“. Sie lehnt ein „Gendermainstreaming“ ab. Die Partei fordert eine Meldepflicht für Abtreibungen. „Bei Nichterfolgen soll eine spürbare Strafe ausgesprochen werden.“ Und: „Schwerwiegendes Fehlverhalten gegen die eheliche Solidarität muss bei den Scheidungsfolgen wieder berücksichtigt werden.“ Familienpolitik solle sich immer am Bild Vater, Mutter, Kind orientieren. Die Delegierten votierten für einen Antrag, in dem das Alleinerziehen als ein „Notfall“ bezeichnet wird und als „Ausdruck eines Scheiterns eines Lebensentwurfs“. Eine „vorbehaltlose Förderung Alleinerziehender“, wie sie von etablierten Parteien praktiziert werde, sei falsch.

ARBEIT und SOZIALES Die AfD spricht sich im Grundsatz für den Mindestlohn aus, will sich dazu aber noch genauer positionieren. Die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I solle abhängig werden von der Dauer der Erwerbstätigkeit zuvor. Wer als Rentner arbeiten möchte, soll das ohne Einschränkung seiner Rentenbezüge tun können. Bei einer Lebensarbeitszeit von 45 Jahren plädiert die AfD dafür, den Rentenanspruch „abschlagfrei“ zu gewähren. Eine Stabilisierung der Sozialsysteme sei nur möglich, wenn „unsere begrenzten Mittel“ nicht in eine „unverantwortliche Zuwanderungspolitik“ gesteckt würden.

WIRTSCHAFT Deutschland soll den Euro-Raum verlassen. Für die Wiedereinführung einer neuen nationalen Währung - D-Mark – müssten rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. Die AfD ist dagegen, dass Steuern und Abgaben „beliebig“ erhöht werden können. Sie fordert eine Umsatzsteuersenkung um sieben Punkte.

Auch Ministerpräsident Albig und SPD-Landeschef Stegner zeigten Zuversicht, dass die SPD am Sonntagabend vor der CDU liegen werde. Auch wenn die jüngste Umfrage zu einer anderen Vorhersage kommt. Stegner lobte Schulz, der „wie ein Blitz in unsere Partei gefahren ist“. Er unterstrich die drei Wahlziele der SPD: Stärkste Partei zu werden, die Koalition mit den Grünen und dem Südschleswigschem Wählerverband (SSW) fortzusetzen und die AfD aus dem Parlament fernzuhalten.

Verpasst die AfD tatsächlich den Einzug ins Parlament, dürfte das bis in die Bundespartei hineinwirken: Der Dauerzwist um den richtigen politischen Kurs, der zuletzt auf dem Kölner Bundesparteitag von Parteichefin Frauke Petry befeuert wurde, könnte dann erneut aufbrechen.