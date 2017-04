Polizei beschreibt Lage als „unruhig“

Sollte die Wahl des Spitzenteams nicht doch noch in letzter Minute abgesagt werden, könnten sich Parteivize Alexander Gauland, die baden-württembergische Spitzenkandidatin Alice Weidel und die stellvertretende Vorsitzende Beatrix von Storch als Spitzentrio präsentieren. Parteichefin Frauke Petry hatte kurz vor dem Parteitag erklärt, sie stehe als Spitzenkandidatin nicht zur Verfügung. Zur Begründung sagte sie, sie wolle nicht, dass Personalfragen drängende Richtungsentscheidungen überlagerten. Weidel wird dem wirtschaftsliberalen Flügel zugerechnet. Gauland und von Storch gelten als Wunschkandidaten des rechtskonservativen Flügels der Partei um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke.

Kurz vor Beginn des Parteitages im Martim Hotel hat die Polizei die Lage in der Stadt als „unruhig“ beschrieben. „Es gibt bisher noch nichts Herausragendes, aber da scheint sich was zu entwickeln,“ sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Etwa 50.000 Demonstranten werden an diesem Samstag erwartet. Die Polizei ist mit 4000 Beamten im Einsatz, die für einen friedlichen Ablauf sorgen sollen. Mehrere Organisationen haben Demonstrationsmärsche angemeldet. Darunter „Köln gegen rechts“, „Köln stellt sich quer“ aber auch die Karnevalsvereine „KG Ponyhof“ und das „Festkomitee Kölner Karneval“. Die Kölner Polizei befürchtet, dass auch Gewalttäter aus dem linksextremen Spektrum anreisen könnten.

Das Bündnis „Solidarität statt Hetze“ organisierte einen „Sternmarsch“ rund um das Tagungshotel der Partei im Stadtzentrum. Dabei blockierten etwa 50 bis 60 Teilnehmer mit einer Fahrrad-Barrikade teilweise eine der Hauptzugangsstraßen. Die Polizei sorgte aber dafür, dass Passanten ihren Weg ungehindert fortsetzen konnten. Mitunter kam es dabei zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei.

Am Mittag ist auf dem Heumarkt, einem zentralen Platz neben dem Tagungshotel, die Hauptkundgebung des von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen getragenen Bündnisses „Köln stellt sich quer“ geplant. Bei dieser Kundgebung will auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sprechen.

Im Stadtteil Deutz kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben die Personalien von etwa 100 Personen, nachdem diese versucht hätten, eine Polizeikette zu durchbrechen. An einer anderen Stelle in Deutz seien die Reifen eines Autos angezündet worden.

In der Stadtmitte wurden Passanten, die dem Anschein nach auf dem Weg zum Tagungshotel der AfD waren, von Demonstranten beschimpft und ausgepfiffen.