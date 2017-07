„Populisten liefern nicht, was sie ihren Wählern versprochen hatten“

Auch der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, dass es für eine Entwarnung in Sachen Populismus noch zu früh sei. In Ländern wie Spanien oder Italien brauchten die Wirtschaftsreformen der vergangenen Jahre noch mehr Zeit, bis die Früchte sichtbar würden, in Frankreich seien Reformen gerade erst begonnen. In diesen Staaten hätten „Extremisten von rechts und links mehr Zulauf als bei uns die AfD und die Linkspartei“, sagte Schmieding dem Handelsblatt. „Aber die jüngsten Wahlen haben gezeigt, dass auch in diesen Ländern die Extremisten ihren Höhepunkt vermutlich überschritten haben.“

In Frankreich habe sich der pro-europäische Reformer Emmanuel Macron unerwartet klar durchgesetzt, in Italien hätte die radikale Fünf-Sterne-Bewegung begonnen, sich nach dem Vorbild der deutschen Grünen langsam zu mäßigen. Und auch die linksradikale Syriza-Regierung in Griechenland sei „mittlerweile weitgehend auf dem Boden der Tatsachen angekommen“. Hinzu komme, dass Trump und der Brexit manche Wähler in Europa abschreckten. „In beiden Fällen zeigt sich, dass die dort erfolgreichen Populisten schlicht nicht in der Lage sind, das zu liefern, was sie ihren Wählern großspurig versprochen hatten“, sagte Schmieding. „Auch das trägt dazu bei, die durchaus noch vorhandenen populistischen Gefahren in der Euro-Zone einzugrenzen.“

Die Sprüche der AfD Immer wieder im Mittelpunkt Ob Flüchtlingspolitik oder Fußball - mit markigen Sprüchen sorgen führende AfD-Politiker immer wieder für Kopfschütteln und Empörung, wie jetzt die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Einige Zitate. Quelle:dpa

Undeutsches Nationalteam „Eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft sind schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinne.“ (Der AfD-Bundesvize Alexander Gauland am 3. Juni im „Spiegel“)

Unerwünschter Nachbar „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ (Gauland in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 29. Mai über Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng)

Bitte abschotten „Wir müssen die Grenzen dichtmachen und dann die grausamen Bilder aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen.“ (Gauland am 24. Februar im Magazin der Wochenzeitung „Die Zeit“ über Flüchtlinge)

Schießbefehl dringend erwünscht „Ich will das auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt.“ (Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ vom 30. Januar 2016. Angesichts des Flüchtlingszustroms forderte sie im Notfall auch den Einsatz von Schusswaffen.)

Der Flüchtling als Angreifer „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. (...) Es gibt keinen Grund, mit Gewalt unsere Grenze zu überqueren.“ (Die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch Ende Januar auf ihrer Facebook-Seite über Flüchtlinge)

Nachhilfe in Rassenkunde „Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.“ (Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke am 21. November 2015 in einem Vortrag über Asylbewerber aus Afrika)

Flucht als Naturkatastrophe „Das ist ungefähr so, als würden Sie mit Plastikeimern einen Tsunami stoppen wollen.“ (Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen am 24. Oktober 2015 bei einem Landesparteitag in Baden-Württemberg über die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Flüchtlingskrise)

Wie Fratzscher und Fuest, führt auch Schmieding die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie zum Populismus in Deutschland auf den allgemeinen wirtschaftlichen Befund zurück: „Dank der Reformen der Agenda 2010 geht es Deutschland heute wirtschaftlich besser als je zuvor“, sagte der Banken-Volkswirt. In diesen wirtschaftlich guten Zeiten nehme sogar die Geburtenrate langsam wieder zu. „Trotz mancherlei Unmutes und der durchaus verbreiteten Sorge, dass sich der erreichte Wohlstand möglicherweise künftig nicht in jedem Fall halten lassen wird, sind extreme politische Strömungen deshalb nicht mehrheitsfähig“, resümierte Schmieding. „Viele Bürger wollen zwar mehr Sicherheit, aber eben im Rahmen der bestehenden Grundordnung, einschließlich der EU und des Euro.“