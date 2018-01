Beatrix von Storch AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch: Umstrittener Tweet von Twitter und Facebook gesperrt. (Foto: AFP)

BerlinSoziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind wichtige Hilfsmittel zur Wählermobilisierung. Keine Partei kann es sich leisten, nicht auf den digitalen Plattformen präsent zu sein und damit auf eine direkte Kommunikation mit ihren potenziellen Wählern zu verzichten. Für die AfD spielten die sozialen Medien von Anfang an eine große Rolle – quasi als kostenlose Werbeflächen für ihre politischen Botschaften.

Die Art und Weise, wie sie diese nutzt, ist allerdings umstritten. Denn in der politischen Auseinandersetzung vergreift sich die AfD regelmäßig im Ton. Zwar ist die Meinungsfreiheit in Deutschland ein hohes Gut. Doch endet dieses Recht bei Beleidigungen und Schmähkritik - eben dort, wo Strafgesetze berührt werden, etwa wenn sich jemand mit seiner Ansicht über die Menschenwürde hinwegsetzt.

Ob das im Fall der AfD-Politikerin Beatrix von Storch zutrifft, als sie sich am Silvesterabend in den sozialen Netzwerken über einen Tweet der Kölner Polizei aufregte, die Neujahrsgrüße unter anderem auf Arabisch veröffentlicht hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Bei der Kölner Staatsanwaltschaft haben mittlerweile mehrere Hundert Bürger Strafanzeige wegen möglicher Volksverhetzung gestellt. Zuvor hatte auch die Kölner Polizei von Storch wegen des Verdachts der Volksverhetzung angezeigt.

Reagiert haben auch Facebook und Twitter. Wohl auch bedingt durch die neuen gesetzlichen Löschregeln für soziale Netzwerke, haben die Unternehmen den Kommentar der AfD-Politikerin kurzerhand gesperrt. Sanktioniert wurde nur kurze Zeit später auch die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, die den Tweet ihrer Fraktionskollegin verteidigte und inhaltlich sogar noch zuspitzte, weshalb auch gegen Weidel mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt wurden.

Von Storch hatte getwittert: „Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?“ Nach der Sperre veröffentlichte sie einen Screenshot davon auf Facebook – und wiederholte dort ihre beanstandete Twitter-Aussage mit dem Zusatz „Mal sehen, ob man das auf Facebook sagen darf“.

Weidel hatte getwittert: „Das Jahr beginnt mit dem Zensurgesetz und der Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen. Die deutsche Polizei kommuniziert mittlerweile auf Arabisch, obwohl die Amtssprache in unserem Land Deutsch ist.“

Das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz Was soll das Gesetz bewirken? Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll dafür sorgen, dass rechtswidrige Einträge mit Hass und Hetze schneller und konsequenter aus dem Internet entfernt werden. Dienste wie Facebook, Twitter und YouTube müssen ab 1. Januar klar strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einem Hinweis löschen - und haben bei weniger eindeutigen Fällen eine Woche Zeit. Quelle: dpa

Wie wird das Gesetz begründet? Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) als ein zentraler Befürworter verteidigte das Gesetz als „Garantie der Meinungsfreiheit“. Mit kriminellen Hassposts sollten Andersdenkende zum Schweigen gebracht werden - „mit diesem Gesetz beenden wir das digitale Faustrecht im Netz“. Die Bundesregierung sei angesichts der ausufernden Hasskriminalität im Netz gezwungen gewesen einzugreifen. „Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Ohne Druck werden die großen Plattformen ihre Verpflichtungen nicht erfüllen.“ Bereits zum 1. Oktober mussten die Online-Netzwerke nach dem Gesetz verbindliche Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden benennen.

Welche Kritik gibt es an dem Gesetz? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird immer wieder scharf kritisiert. So bekräftigte der Digitalverband Bitkom zum Inkrafttreten, dass damit aus seiner Sicht ein verfassungswidriges Gesetz umgesetzt werde. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass die Online-Netzwerke selbst über die Rechtmäßigkeit von Inhalten entscheiden sollen und nicht Gerichte. Außerdem wird davor gewarnt, dass die Firmen aus Angst vor Strafen mehr Beiträge als nötig löschen könnten, um auf der sicheren Seite zu sein. Bisher blieb unklar, ab wann von systematischen Verstößen die Rede sein wird, bei denen Geldstrafen verhängt werden sollen.

Welche Strafen können verhängt werden? Bei systematischen Verstößen gegen die Verpflichtung drohen den Onlinediensten Strafen bis zu 50 Millionen Euro.

Wie können Verstöße gemeldet werden? Wie bisher können Online-Diensten Verstöße gegen deren Nutzungsregeln gemeldet werden. Für Beschwerden nach dem neuen sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz wurde ein eigenes Verfahren geschaffen. Dabei muss unter anderem sofort der mögliche Tatbestand angekreuzt werden, etwa Beleidigung oder Volksverhetzung.

Die AfD-Aufregung gipfelte am Montag in einer Mitteilung von Parteichef Alexander Gauland, in der er andere Internet-User dazu aufrief, die gesperrten Tweets weiterzuverbreiten. Womöglich, um hinterher, falls es zu weiteren Sperrungen kommen sollte, behaupten zu können, dass daran nicht die AfD Schuld ist, sondern einzig und allein die Bundesregierung und ihr geschäftsführender Justizminister Heiko Maas (SPD). Dabei hat Gauland sein Urteil längst gefällt. „Das Zensurgesetz von Heiko Maas zeigt schon am ersten Tag des neuen Jahres seine freiheitsbeschneidende Wirkung. Diese Stasi-Methoden erinnern mich an die DDR“, erklärte der AfD-Politiker in seiner Mitteilung.

Das seit dem 1. Januar geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verlangt von Diensten wie Facebook, Twitter oder YouTube, klar strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einem Hinweis zu löschen. In weniger eindeutigen Fällen haben sie eine Woche Zeit. Sonst drohen den Betreibern der sozialen Netzwerke empfindliche Geldstrafen.

Was Gauland nicht erwähnt, ist, dass die sozialen Medien in den vergangenen Jahren erkennbar viel zu wenig gegen Hasskommentare unternommen haben. Selbst eine vom Justizministerium eingerichtete Taskforce unter Beteiligung der Internetkonzerne brachte keine nennenswerten Verbesserungen. Im Gegenteil. Laut einer im Frühjahr vorgelegten Studie von jugendschutz.net entfernt Twitter gerade einmal ein Prozent der gemeldeten strafbaren Inhalte, bei Facebook sind es 39 Prozent. YouTube steht demnach mit einer Löschquote von derzeit 90 Prozent mit Abstand am besten da.

Was Gauland ebenfalls nicht erwähnt, ist, dass die AfD die Grenzen der Meinungsfreiheit regelmäßig austestet und sehr oft auch überschreitet. Und das in vielfältiger Weise. Gerade Beatrix von Storch ist eine Meisterin darin, die sozialen Medien für ihre Ausfälle zu instrumentalisieren. Manchmal behauptet sie auch schlicht die Unwahrheit.