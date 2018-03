Alternative zu Riester-Rente Hessen treibt Debatte um „Deutschlandrente“ für alle voran

Mehr Deutsche sollen privat fürs Alter vorsorgen. Hessens Regierungschef Volker Bouffier trägt seine Idee in den Bundesrat. Doch die GroKo zweifelt.

Nur die Hälfte aller Beschäftigten sorgt privat für das Alter vor. (Foto: dpa) Baustelle

BerlinAm Freitag will der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) neuen Schwung in die Debatte um eine stärkere Verbreitung der privaten Altersvorsorge bringen. Dazu legt er dem Bundesrat einen Antrag vor, der der seit einigen Jahren vor sich hin dümpelnden Riester-Rente neues Leben einhauchen soll.

Das politische Mantra ist bekannt: Als Arbeitnehmer allein auf die gesetzliche Rente zu setzen, ist unklug. Auch privat soll vorgesorgt werden. Das Problem: Nur jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft verfügt heute über eine ergänzende Altersvorsorge, im unteren Einkommensbereich ist es sogar nur jeder Vierte.

Das seit Januar geltende neue Betriebsrentenstärkungsgesetz soll daran zwar etwas ändern. Es eröffnet Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden den Weg, per Tarifvertrag für ganze Branchen ein neues Betriebsrentenmodell ohne garantierte Verzinsung aber mit umso höheren Renditechancen aufzusetzen.

Automatismus für die private Vorsorge

Doch derzeit es nicht so aus, als ob diese neue Betriebsrente ohne Garantien ein Selbstläufer werden kann. Die schwarz-grüne Landesregierung von Hessen versucht, auf andere und weit radikalere Weise Bewegung in das Thema zu bringen.

Das Betriebsrentengesetz sei gut, so die Meinung Bouffiers. Es reiche aber nicht aus, „um eine flächendeckende Zusatzversorgung zu bewirken“, heißt es in dem Antrag für den Bundesrat.

Das Gesetz sieht zwar vor, dass jeder Arbeitnehmer einer Branche, die nicht ausdrücklich widerspricht, automatisch Betriebsrenten-Mitglied werden soll, sofern ein Tarifvertrag dies vorsieht (Opt-Out-Modell). Dennoch rechnen Experten frühestens 2019 mit einer Verbesserung bei der Verbreitung der privaten Vorsorge.

Zudem wird befürchtet, dass die Gewerkschaften am Ende doch vor einem tariflichen Opt-Out zurückschrecken werden. Die erhoffte Verbreitung der so dringend benötigten ergänzenden Altersvorsorge bliebe dann aus.

Das gilt nach Ansicht der hessischen Landesregierung besonders für die Beschäftigten der nicht tarifgebundenen, „häufig also kleinen und mittleren Betriebe, die einen großen Anteil der Beschäftigten ausmachen“.

Tatsächlich sind kleine Unternehmen vor allem in Ostdeutschland ohne jegliche Tarifbindung. Dort hat das Betriebsrentenstärkungsgesetz also eine Schwachstelle, da es ja ganz auf die bindende Wirkung von Tarifverträgen setzt.

Die Lösung soll „Deutschlandrente“ heißen

Dieses Problem hat der Vorstoß aus Hessen nicht. Er basiert auf dem bereits vor einigen Monaten vom hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), dem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und dem Landessozialminister Stefan Grüttner (CDU) vorgelegten Modell einer „Deutschlandrente“.

Im Mittepunkt steht eine neue Opt-Out Regelung, die für jedermann gelten soll. Danach wird in Zukunft jeder, der nicht über eine ausreichende betriebliche Altersversorgung verfügt und auch nicht aktiv widerspricht, in eine private Altersvorsorge einbezogen.

Er kann dabei selbst das Anlageprodukt wählen. Trifft er keine Entscheidung, soll sein Arbeitgeber das Riester-Produkt bestimmen.

Dabei soll er laut hessischem Vorschlag seine Auswahl aus einer Liste staatlich lizensierter Produkte treffen, die bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. So soll ein Wechsel des Produkts ohne Kosten jederzeit für den Arbeitnehmer möglich sein.

Vor allem aber soll es erstmals ein staatlich organisiertes Standardprodukt geben, eben die „Deutschlandrente“. Wer sich nicht entscheiden will, dem wird dieses Produkt automatisch zugewiesen.

Staatlicher Wettbewerb für private Riester-Rente

Es soll auf Selbstkostenbasis operieren und rechtlich so ausgestaltet werden, dass die Anlagegelder dauerhaft vor dem Zugriff durch den Staat geschützt sind. Damit wollen die hessischen Erfinder vor allem den Wettbewerb um günstigere Produkte mit den privaten Anbietern beleben. Auch private Riester-Produkte sollen Dank der neuen Konkurrenz billiger werden, so das Ziel.

Außerdem fordert Hessen eine deutliche Vereinfachung des Riester-Zulagen-Systems: Arbeitgeber sollen die Riester-Beiträge direkt vom Lohn abführen können. Auch die Gewährung der Zulage könnte über den Arbeitgeber erfolgen, indem er die staatliche Förderung mit der abzuführenden Lohnsteuer verrechnet. Das könnte an den Anbieter der Riesterrente weitergeleitet werden.

Eine kleine Revolution planen die Hessen auch für die Anlagebedingungen. Geförderte Riester-Verträge müssen derzeit den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren. „Der Bundesrat sieht die Vorgabe einer solchen Nominalwertgarantie kritisch, denn sie verhindert eine hinreichende Beteiligung an den Renditechancen des Produktivvermögens“, heißt es dazu im Entschließungsentwurf. Heißt: In Zukunft soll der Sparer sich daher auch für Produkte mit weniger Garantien entscheiden können, also ein höheres Risiko eingehen können.

Mehr Risiko soll bei der Anlage möglich sein

Er soll sogar Produkte ohne jegliche Garantien aber mit umso höheren Renditechancen wählen können. Sogar Produkte, bei denen die Höhe der Rente auch in der Auszahlungsphase schwankt, sollen zugelassen werden. Damit geht der Vorschlag deutlich über das Betriebsrentengesetz hinaus. Hier ist der Verzicht auf Garantien nur auf Basis eines Tarifvertrags möglich.

Entsprechend gemischt sind die Reaktionen bei den Sozialexperten der Koalitionsparteien im Bundestag auf den hessischen Vorstoß. CDU-Rentenexperte Peter Weiß meinte auf Anfrage des Handelsblatts, er sehe bislang auch im Bundesrat noch keine Mehrheit für den Vorstoß.

„Wir sollten nicht ständig neue Ideen einbringen und uns stattdessen auf das konzentrieren, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und die Umsetzung der gerade in Kraft getretenen Betriebsrentenreform“, sagte Weiß.

Kritik: Der Staat sei nicht qualifiziert, Finanzprodukte zu entwickeln

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf verständigt, sich mit der Finanzbranche auf ein preisgünstiges Standard-Produkt für die Riesterrente zu verständigen. „Das halte ich für den besseren Weg“, so Weiß. Der Staat sei nicht qualifiziert, Finanzprodukte zu entwickeln.

Der Vorstoß aus Hessen sei grundsätzlich positiv. „In der Deutschlandrente stecken eine Reihe von Ideen über die Weiterentwicklung der Riester-Rente, über die wir in aller Offenheit reden sollten“, sagte Ralf Kapschack dem Handelsblatt.

Wie Weiß ist allerdings auch Kapschak skeptisch, ob der Staat die richtige Adresse für private Vorsorgeprodukte ist. „Wir sollten auf jeden Fall auch über Alternativen reden. So machen wir uns als SPD dafür stark, Arbeitnehmern auch die Möglichkeit zu geben, Zusatzbeiträge in die Rentenversicherung einzuzahlen.“

„Einfaches Produkt zur Vorsorge“

Kai Whittaker, mit 33 einer der Vertreter der jungen Generation in der Union und Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales im Bundestag, ist dagegen Feuer und Flamme für den Vorstoß aus Hessen. „Die Deutschlandrente wäre ein einfaches Produkt für alle Menschen, die privat für das Alter vorsorgen wollen. Wer sich im Dschungel der vielen Anlageprodukte verheddert, hat mit der Deutschlandrente immer eine gute Alternative“ lobt er die Initiative.

Whittaker glaubt, dass die Deutschlandrente eher als Sozialpartnermodell bei der Betriebsrente dazu führen könnte, „dass die Deutschen ihren Frieden mit der Aktie machen. Es wäre die einfachste Möglichkeit, viele Menschen am Kapital zu beteiligen, besonders auch Geringverdiener.“

Schließlich könnte das von Hessen geforderte staatliche Standardprodukt auch eingesetzt werden, um mit dem dort verwalteten Geld der Riester-Sparer den deutschen Wirtschaftsstandort zu stärken. „Mit der Deutschlandrente hätten wir auch einen großen Investor, der deutsche mittelständische Unternehmen kaufen kann, bevor es die Chinesen tun. Damit sichern wir Know-how und Arbeitsplätze. Das wäre eine weitsichtige Wirtschaftspolitik.“