Warum Hochqualifizierte doppelt profitieren würden

Die geringsten Chancen bis zur Altersgrenze im Job durchzuhalten, haben dabei in der Tat Menschen mit einer niedrigen Qualifikation. Sie stellen den größeren Teil der Rentenversicherten da, die vor Rentenbeginn nicht mehr gearbeitet haben, so die Analyse. Nur 40 Prozent der neu bewilligten Altersrenten schlossen 2015 lückenlos an eine versicherungspflichtige Beschäftigung an. 60 Prozent der Neurentner waren entweder zuvor arbeitslos gemeldet oder etwa als Hausfrauen oder Selbstständige registriert. Zwar sind die Arbeitslosenquoten bei Älteren zuletzt gesunken – allerdings deutlich langsamer als bei jüngeren Arbeitnehmern.

Vor allem würden durch eine weitere Erhöhung des Rentenalters „jene älteren Beschäftigten schlechter gestellt, die nach oft langer Arbeitslosigkeit im rentennahen Alter vergeblich nach einer Neuanstellung suchen“, schreiben der Soziologie-Professor Gerd Bäcker, Andreas Jansen und Jutta Schmitz. Wer es in einem Job bis zum Rentenalter schaffe, habe dagegen in der Regel ein höheres Einkommen und verfüge in der Rentenversicherung wie in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge über eine bessere Absicherung. Er könnte also Abschläge wegen Frühverrentung besser verkraften.

Von Abschlägen betroffen sind aber ausgerechnet die, denen eine Weiterarbeit bis zum Alter von 67 Jahren oder in Zukunft sogar 70 oder 72 Jahren kaum möglich ist und die ohnehin wegen niedriger Qualifikation und entsprechend schlechter Jobs nur über niedrige Rentenansprüche verfügen und oft keinerlei Anspruch auf eine ergänzende Versorgung wie die Riester-Rente haben. Es komme also in der Tat zu einer weiteren Polarisierung zwischen armen und reichen Arbeitnehmern im Alter.

Zentrale Zahlen zur Rente Erhöhung Zum 1. Juli 2016 gab es eine Rekordanhebung der Rente: In Westdeutschland stiegen die Bezüge im Sommer um 4,25 Prozent, in den neuen Ländern um 5,95 Prozent. Bis 2019 werden nur noch Erhöhungen jeweils unter 3 Prozent prognostiziert.

Rentenniveau Die Rente hinkt den Löhnen somit immer stärker hinterher. Bis 2035 fällt das Rentenniveau von heute 47,8 Prozent nach Berechnungen des Sozialministeriums auf unter 43 Prozent – bis 2045 könnte es auf 41,6 Prozent sinken. Das will Nahles nun verhindern.

Beitragssatz Er dürfte nach den vorläufigen Zahlen von heute 18,7 Prozent 2031 auf über 22 Prozent steigen. Der Satz ist nach geltendem Recht auf 22 Prozent bis 2030 begrenzt. Nach den aktuellen Zielen soll er auch bis 2045 nicht über 25 steigen.

Rücklage Die Reserve der Rentenkasse, die Nachhaltigkeitsrücklage, sank von Juli bis August um mehr als eine Milliarde auf 30,9 Milliarden Euro.

Ein weiteres Argument kommt hinzu: Genauso wie die Chance bis zum Rentenalter durchzuhalten mit abnehmendem Qualifikations- und Gehaltsniveau sinkt, genauso verhält es sich auch mit der Lebenserwartung: Sie korreliert stark mit dem sozialen Status. Gut verdienende Männer im Alter von 65 haben eine um 5,3 Jahre höhere Lebenserwartung als männliche Niedrigverdiener. Bei den Frauen beträgt der Abstand 3,5 Jahre. Außerdem lässt sich belegen, dass die Lebenserwartung in den höheren Einkommensklassen in der Vergangenheit schneller gestiegen ist als bei Niedrigverdienern.

Solange sich an diesen Zusammenhängen nichts geändert hat, halten die Autoren der Studie daher eine Kopplung des Rentenalters an die durchschnittliche Lebenserwartung für sozialpolitisch nicht vertretbar.