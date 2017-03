 Ampelkoalition im Bund?: SPD und FDP flirten nur in der zweiten Reihe

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Christian Lindner Der FDP-Chef will noch nicht über Koalitionen sprechen. (Foto: dpa)

Der Blick auf die Umfragen macht erfinderisch. Sollte die Bundestagswahl im Herbst so ausgehen, wie die Meinungsforscher derzeit vermuten, dann gibt es eine stabile Mehrheit nur für eine Große Koalition – oder eventuell für ein Dreierbündnis. Über Rot-Rot-Grün wird viel gesprochen, aber es gäbe rechnerisch noch andere Möglichkeiten: nämlich eine schwarz-grün-gelbe „Jamaika“-Koalition oder eine rot-grün-gelbe „Ampel“-Koalition.

Laut „Spiegel“ haben der SPD-Vorsitzende Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel in der Partei betont, dass sie die „Ampel“ Rot-Rot-Grün vorziehen würden. Der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider sagte dem Magazin: „Die Ampelkoalition passt für uns am besten, weil die Gemeinsamkeiten mit Grünen und FDP am größten sind.“

Das Statement des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki klingt schon schwächer: „Die Ampelkoalition treibt mir keine Schweißperlen auf die Stirn“, sagt er. Ist die Ampel also tatsächlich eine realistische Konstellation für die nächste Koalition auf Bundesebene?

Ein Widerstand dabei wären sicher die Grünen, in deren Reihen sich offenbar kein Ampel-Verfechter fand. Aber auch die FDP positioniert sich ablehnend: Der Parteichef reagierte auf den „Spiegel“-Bericht belustigt: „Amüsante Fakenews“, schrieb er auf Twitter: „Schulz will Agenda 1995, die FDP Agenda 2030. Martin Schulz und ich haben uns noch nicht mal persönlich getroffen.“

Amüsante #fakenews: Schulz will Agenda 1995, die @FDP Agenda 2030. @MartinSchulz und ich haben uns noch nicht mal persönlich getroffen. CL https://t.co/4SYg4lr7fd — Christian Lindner (@c_lindner) 31. März 2017

Es bleibt wohl dabei: Keine Partei will sich vor der Bundestagwahl auf eine Koalition festlegen lassen.