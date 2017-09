 Angela Merkel: „Lust auf Wirtschaft“

Angela Merkel Kanzlerin Angela Merkel spricht das erste Mal nach der Bundestagswahl. Ihr Hauptthema: das Land Niedersachsen. (Foto: Reuters)

HildesheimAm Anfang versuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel es direkt mit einem Witz. Dann schaute sie in die Runde. Ihre Mitredner auf der Bühne lachten, das Publikum lachte. Aber vor allem lachte sie selbst. Merkel wollte die Stimmung aufheitern, wollte ein bisschen den Regionalpatriotismus des Publikums fördern: Sie versuchte sich an einer Zeile aus dem Niedersachsenlied. "Niedersachsen ist Niedersachsen", sagte sie. "Sturmfest und erdverwachsen." Angela Merkels Blick verriet, dass sie ganz schön stolz war auf sich und ihren Witz.

Die ersten Worte der Kanzlerin beim Wahlkampfauftakt der CDU für die niedersächsischen Landtagswahlen in Hildesheim waren beispielhaft für die Rede, die sie danach hielt. Nicht weil ihre Rede besonders viele Lacher bekam, sondern weil sie darüber sprach, wie man das Land Niedersachsen voranbringen kann.

Am 15. Oktober sind in Niedersachsen Landtagswahlen. Die gut 2500 Menschen in Hildesheim erwarteten am Mittwochabend mit Spannung, wie die Kanzlerin den Wahlkampf angehen würde. Aber sie erwarteten genauso gespannt, was sie so kurz nach den gewonnenen Bundestagswahlen zu sagen hatte. Immerhin war es ihre erste Rede nach dem Wahlsonntag. Aber Merkel hatte sich für eine Rede für Niedersachsen entschlossen.

Merkel und die CDU – Zahlen und Fakten Parteivorsitz Die in der DDR aufgewachsene Politikerin wurde im April 2000 in Essen nach CDU-Angaben mit 95,94 Prozent der Delegiertenstimmen zum ersten Mal zur CDU-Vorsitzenden gewählt. Seitdem wurde sie sieben Mal in dem Amt bestätigt. Am schlechtesten schnitt sie 2004 auf dem Parteitag in Düsseldorf mit 88,41 Prozent ab, am besten 2012 in Hannover mit 97,94 Prozent.

Mitgliederentwicklung Die Mitgliederzahlen gehen bei der CDU ebenso wie bei der anderen großen Partei SPD seit Jahren zurück. Der Mitgliederstand der SPD fiel 2008 unter den der CDU. Seitdem hat mal die eine, mal die andere Partei die Nase vorn - wobei die Schwesterparteien CDU und CSU zusammen stets vor der SPD liegen. Derzeit hat die CDU etwa 435.000 Mitglieder, bei den Sozialdemokraten sind es rund 445.000.

Bundestagswahlen Merkel stand seit 2002 an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion, die unter ihrer Führung nach der Bundestagswahl 2005 erstmals seit 1998 wieder stärkste Fraktion wurde. Bei der Wahl 2013 verpasste die Union nur knapp die absolute Mehrheit der Sitze im Bundestag.

Kanzlerin Am 22. November 2005 wurde Merkel zur ersten deutschen Bundeskanzlerin ernannt. Sie führte zunächst eine Koalition von Union und SPD, dann von 2009 bis 2013 ein schwarz-gelbes Bündnis und seitdem wieder eine schwarz-rote Regierung.

Bundespräsidenten Zweimal gaben während Merkels Amtszeit von ihr mit ausgesuchte Bundespräsidenten vorzeitig auf: 2010 Horst Köhler und 2012 nach knapp 20 Monaten sein Nachfolger Christian Wulff. Den nun scheidenden Präsidenten Joachim Gauck brachten zuerst SPD und Grüne ins Gespräch, bevor sich Merkel anschloss. Den nun von der großen Koalition nominierten Nachfolgekandidaten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, hat die SPD durchgesetzt.

Merkel erwähnte anfangs kurz die Bundestagswahl und dankte für die Unterstützung der Wähler. "Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht", sagte Merkel. "Aber wir haben eine ganze Reihe von Hausaufgaben. Hausaufgaben, die Menschen uns aufgegeben haben, die diesmal nicht die CDU gewählt haben." Und eine erfolgreiche Politik in Deutschland könne man am besten machen, wenn Bund und Land eng zusammenarbeiten würden.

Viel mehr kam dann aber nicht in Bezug auf die vergangenen Wahlen oder in Bezug auf die Zukunft des gesamten Deutschlands. Merkel nutzte ihre erste Rede nicht, um Position zu beziehen zur Jamaika-Koalition oder zu Personalfragen. Sie versuchte auch nicht, Klarheit zu schaffen im Streit zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingskrise. Merkel nutzte die Rede, um für Spitzenkandidat Bernd Althusmann zu werben und um die Menschen in Niedersachsen von ihrer CDU-Politik zu überzeugen.

Für den Wahlkampf in Niedersachsen könne man einiges übernehmen, was man im Bundestagswahlkampf gespürt hat, sagte Merkel. Deswegen sprach sie auch am Mittwochabend über typische Wahlkampfthemen: soziale Gerechtigkeit, Steuersätze, innere Sicherheit.

Auch der Diesel-Skandal fand indirekt Platz in der Rede der Kanzlerin. "Wenn man an Wirtschaft und Niedersachsen denkt, denkt man natürlich zuerst an die Automobilindustrie", sagte Merkel. Die Landesregierung habe Verantwortung für Volkswagen. Es sei gut, dass Bernd Althusmann sich zu dieser Verantwortung bekannt habe.

Aber es sei noch wichtiger, nicht mit Verbotsdrohungen zu antworten, wenn mal etwas schief laufe, sondern auch staatlicherseits die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Automobilindustrie die Wende zu neuer Mobilität schafft. "Das geht nur, wenn man Lust auf Wirtschaft hat. Und Lust auf Wirtschaft hat die CDU, nicht die SPD." Damit grenzte sie sich stark von der aktuellen rot-rot-grünen Landesregierung ab und warb für einen Wechsel. "Rot-rot-grün ist das Gegenteil von dem, was Niedersachsen braucht."