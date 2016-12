Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gegen Anis Amri wurde monatelang ermittelt

Dem „Spiegel“ zufolge bot sich Amri schon vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten haben. Auch habe er sich erkundigt, wie er sich Waffen beschaffen könne.

Gegen Amri wurde monatelang wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt, die Berliner Justiz observierte ihn von März bis September. Es bestand der Verdacht, dass er einen Einbruch plante, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen – nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft „möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen“.

Die monatelange Überwachung brachte nach Angaben der Behörden jedoch keine Hinweise, so dass sie im September schließlich eingestellt wurde. Während der Zeit der Observierung fiel Amri offenbar als Kleindealer auf, auch einen gewalttägigen Revierkampf mit einem Konkurrenten soll er sich geliefert haben.

Amris Asylantrag wurde im Sommer dieses Jahres abgelehnt. Seine Abschiebung scheiterte jedoch an bürokratischen Hindernissen: Amri hatte keine gültigen Ausweispapiere und die Behörden seines Heimatlandes bestritten, dass er Tunesier war. Ein Verfahren zur Ausstellung eines Ersatzpasses zog sich seit August hin. Am Mittwoch übermittelten die tunesischen Behörden die Papiere schließlich – zwei Tage nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Zu Hause in Tunesien fiel Amris Familie am Mittwoch aus allen Wolken, als Anti-Terror-Ermittler die Angehörigen befragten. „Als ich sein Foto in den Medien gesehen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut“, sagte Amris Bruder Abdelkader. „Ich kann nicht glauben, dass er das getan haben soll.“ Schwester Najoua berichtete, die Familie habe regelmäßig über Facebook Kontakt zu Anis gehabt. „Es wirkte alles normal. Er war immer fröhlich und hat gelächelt.“