„Es gibt nun einmal keine Gesinnungshaft“

Es habe an belastbaren Beweisen gefehlt, sagte Jäger. „Alles was die Behörden rechtlich tun konnten und durften, haben sie getan.“ Es habe schlicht keine Möglichkeit gegeben, Amri festzuhalten. Peter Biesenbach (CDU) wirft dem Innenminister vor, nicht alles getan zu haben. Schließlich habe sich Amri frei durch die Bundesrepublik bewegt, obwohl es ihm als „vollziehbar Ausreisepflichtigem“ nicht erlaubt war. Auch die Frage nach dem ausbleibenden Antrag auf Abschiebehaft wirft Biesenbach in den Raum.

Die Antwort Jägers fällt nüchtern aus: „Auch bei Gefährdern werden Verfahren nach Verstößen gegen das Meldegesetz meistens eingestellt“, da herrsche ein „geringes Strafverfolgungsinteresse“. Außerdem wollte man Amri mit solchen Auflagen nicht auf die laufenden Ermittlungen aufmerksam machen. Dasselbe gelte für die Abschiebehaft. Außerdem habe es keine Aussicht auf eine dafür nötige zeitnahe Zusendung der fehlenden Ausweispapiere aus Tunesien gegeben, argumentiert Jäger. Biesenbach kontert: „Und anstatt es wenigstens zu versuchen, tun sie einfach gar nichts?“ Dabei verweist er auf einen Fall aus dem Jahr 2011, da hätte schon die Androhung der Abschiebehaft zur freiwilligen Ausreise geführt.

Sicherheit in Deutschland – Was bedeutet der Anschlag? Hat sich die Sicherheitslage in Deutschland nach dem Anschlag verändert? Sicherheitsexperten glauben: Nein. Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, sagt, die Gefährdungseinschätzung habe sich nicht verändert. „Wir haben schon vor der Tat gesagt, dass wir in Deutschland eine ernst zu nehmende Bedrohungslage haben. Dass der islamistische Terrorismus ganz maßgeblich die Sicherheitslage in Deutschland prägt“, betont er. Mit dem Attentat von Berlin habe sich die Gefährdungseinschätzung quasi realisiert. Deswegen geht Münch nun nicht von einer anderen Gefährdungslage aus.

Was sind die Anhaltspunkte für ein terroristischen Anschlag? Generalbundesanwalt Frank sagt, man müsse von einem terroristischen Hintergrund ausgehen. Dafür spricht nach seinen Angaben, dass ein Lkw benutzt wurde und der Anschlag in der deutschen Hauptstadt damit an das Attentat von Nizza vom 14. Juli erinnert. Am französischen Nationalfeiertag war ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt.

Gibt es dazu schon abschließende Erkenntnisse? Nein. Aber das prominente und symbolträchtige Anschlagsziel Weihnachtsmarkt gebe weitere Hinweise, sagt Frank. Außerdem führt er die Vorgehensweise des Attentäters an, den „Modus operandi“. Der ist schon länger in Aufrufen dschihadistischer Terrororganisationen zu finden. Aber es gebe kein Bekennervideo – und deswegen seien endgültige und abschließende Aussagen zum Hintergrund des Anschlags nicht möglich, sagt Frank. Die Polizei ermittele nach wie vor in alle Richtungen.

Ist Deutschland im Visier der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS)? Grundsätzlich ja und seit längerem. Aber: Noch gibt es keinen Beleg, das der Islamische Staat (IS) tatsächlich hinter der Attacke steckt. Den Sicherheitsbehörden lagen zunächst kein Bekennerschreiben und kein Bekennervideo vor. Grundsätzlich sind Deutschland genau wie Frankreich, Großbritannien, Spanien oder andere europäische Staaten quasi seit Jahren im Visier islamistischer Terroristen.

Muss ich Angst haben, wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe? Auch hier gilt, was Experten seit langem sagen: Absolute Sicherheit gibt es nicht. Zwar haben die Behörden in vielen Bundesländern die Sicherheitsmaßnahmen für Weihnachtsmärkte erhöht, zusätzliche Polizisten abgestellt und auch mehr Videoüberwachung installiert. Doch auch Betonpoller oder andere Schutzmaßnahmen dürften einen zu allem entschlossenen Attentäter kaum aufhalten.

Sind die Sicherheitsbehörden machtlos gegen die Bedrohung? Ja und Nein. Bis Montagabend war Deutschland von einem größeren Anschlag mit zahlreichen Toten und islamistischem Hintergrund verschont geblieben. Das hatte oft mit Glück, aber auch mit der Ermittlungsarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden zu tun. Viele islamistische Heimkehrer aus den IS-Kriegsgebieten in Syrien und dem Irak sind als Gefährder bekannt und werden überwacht. Geholfen haben öfters auch die Kontakte zu befreundeten Geheimdiensten etwa wie dem umstrittenen US-Dienst National Security Agency (NSA). Die deutschen Geheimdienste haben in der Vergangenheit häufiger Tipps von ihren internationalen Kollegen erhalten.

Ralf Jäger bleibt dabei: Die Zuständigkeit, die liege nicht in seinem Bundesland. Schließlich habe sich Amri in den letzten sechs Monaten in Berlin aufgehalten, auch wenn er in Nordrhein-Westfalen gemeldet war. Und die Behörden hätten keine konkreten Hinweise auf einen Anschlag gehabt. Natürlich müssten notwendige Lehren aus diesem Ereignis gezogen werden, „aber es gibt in Deutschland nun einmal keine Gesinnungshaft“. Gefährder bedeute nicht Straftäter. Und man dürfe nicht vergessen, dass die Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit auch 12 geplante Anschläge in Deutschland verhindert hätten.

Die Frage nach dem Warum können auch die insgesamt drei Sondersitzungen nicht beantworten. Zwei haben bereits stattgefunden, im Bund und in Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Justizminister Heiko Maas und zuständige Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern arbeiten noch an einem übergreifenden Bericht.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass der nordrhein-westfälische Innenminister in die Kritik gerät. Bereits nach den Ereignissen in der Silvesternacht 2015 wurden Rücktrittsforderungen laut. Damals hatten über tausend Nordafrikaner am Kölner Hauptbahnhof unzählige Frauen sexuell belästigt und ausgeraubt. Jäger leugnete seine eigene Verantwortung als Innenminister für die Vorkommnisse und Fehlplanungen und machte die Einsatzführung der Polizei verantwortlich, die keine weiteren Kräfte angefordert habe.