Herkunft entscheidet

Marina Chernivsky ist eine der Autoren des Antisemitismusberichts und Leiterin des „Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment“ der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Sie sagt, wer Muslime als eine Gruppe herausgreife, in der antisemitische Einstellungen besonders verbreitet sind, lenke davon ab, dass Antisemitismus ein Problem ist, dass die ganze Gesellschaft betrifft: „Auf diese Weise wird eine Gruppe stigmatisiert, um die Mehrheit zu entlasten.“ Nach wie vor sei Antisemitismus vor allem unter Rechtsextremen verbreitet, die zunehmend in der AfD ihre politische Heimat fänden. Sie betont jedoch, es gehe nicht darum, Muslime in Schutz zu nehmen. Die Befragung von Juden in Deutschland habe gezeigt, dass verbale Andeutungen und Beleidigungen aus der ganzen Gesellschaft kämen, körperliche Angriffe jedoch eher auf Muslime zurückgingen.

Der Expertenbericht weist darauf hin, dass Antisemitismus sich weniger durch die Religion als durch die Herkunft erklären lasse. Insbesondere Migranten aus arabischen bzw. nordafrikanischen Ländern neigten zu antisemitischen Einstellungen. Die Sozialisation in Kulturen, in denen Antisemitismus stärker verbreitet sei, spiele eine wichtige Rolle. Es gelte zu differenzieren: Junge Muslime seien deutlich antisemitischer als gleichaltrige Nichtmuslime, aber ähnlich antisemitisch wie ältere Nichtmuslime. Eine höhere Schulbildung trage generell zu weniger Antisemitismus bei.

Auch der erste Antisemitismusbericht 2012 hatte für Debatten gesorgt. Damals attestierten die Experten einem Fünftel der Deutschen „latenten Antisemitismus“. Tief verwurzelte Klischees und Unwissen über Juden und das Judentum seien „weit in die gesellschaftliche Mitte“ verbreitet, hieß es in dem Bericht. Die Experten, zu denen Politologen, Historiker, Soziologen und Praktiker aus Präventionsprojekten zählen, hatten damals an die Politik appelliert, eine langfristige und nachhaltige Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland zu entwickeln.

Der grüne Politiker Volker Beck, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe des Bundestags, kritisierte bei der Vorstellung des aktuellen Berichts, es habe sich seit der Veröffentlichung der ersten Studie nichts verändert. Auch Petra Pau (Die Linke) sagte, Antisemitismus sei nach wie vor ein Problem in der Gesellschaft, auch in der sogenannten Mitte, und werde zu häufig relativiert. Barbara Woltmann (CDU/CSU) und Gabriele Fograscher (SPD) kündigten an, die Ergebnisse des Antisemitismusberichts sollten noch in dieser Legislaturperiode im Bundestag debattiert werden.