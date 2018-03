Antrittsbesuch in Frankreich Außenminister Maas startet Mission zur „Erneuerung Europas“

Kaum im Amt und schon in Paris: Heiko Maas zeigt an seinem ersten Tag als Außenminister, dass er Europa zu seinem Thema machen will.

Der SPD-Politiker ist ohne konkrete deutsche Positionen zur EU nach Paris gereist. (Foto: dpa) Außenminister Heiko Maas (r.) mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian

ParisAus dem Justizministerium ins Auswärtige Amt – und aus dem grauen Berlin ins prunkvolle Paris: Nur wenige Stunden nach seiner Ernennung zum Außenminister erscheint Heiko Maas (SPD) in der französische Hauptstadt zu seinem Antrittsbesuch beim Amtskollegen Jean-Yves Le Drian. Es gibt vieles zu besprechen. In aller Welt brodeln die Krisen und Konflikte.

Bedingt durch die Koalitionsverhandlungen ging in Berlin monatelang wenig bis gar nichts, jetzt geht alles ganz schnell. Maas scheint von seinem Tempo selbst beeindruckt zu sein.

„Die Tinte unter meiner Ernennungsurkunde ist noch nicht trocken und schon bin ich in Paris“, staunt er, als er am Mittwochabend im musealen französischen Außenministeriums steht. Ein gewaltiger Kronleuchter funkelt an der Decke, der Parkettboden knarzt unter den hektischen Schritten der Fotografen.

Es gehe ihm darum, betont der frisch Vereidigte, die „ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron mit seinen Vorschlägen zur Erneuerung Europas endlich zu ergreifen“ und eine „neue deutsch-französische Dynamik“ in Gang zu bringen. Der französische Präsident will die Europäische Union reformieren.

Macron hat umfangreiche Vorschläge zu Fortentwicklung der Eurozone unterbreitet. Pläne, die in Teilen der Union auf wenig Gegenliebe stoßen, weil sie den Christdemokraten als Einstieg in die verhasste Schuldenunion erscheinen.

Auch Maas vermeidet es am Mittwoch, konkret auf die Angebote Frankreichs einzugehen, dazu ist es noch zu früh. Aber er betont, dass der Koalitionsvertrag Leitplanken für eine „proeuropäische“ Politik setzt.

Wie weit sich Berlin in den kommen Wochen auf Paris zubewegt, wird eine der wichtigsten Fragen für die Statik der vierte Regierung Merkel. Denn auch die CSU beharrt auf Leitplanken, nur eben auf ganz andere als die SPD.

Maas lässt keinen Zweifel daran, dass er den Schwerpunkt seiner Arbeit auf Europa legen will. Schon am Freitag fliegt er nach Warschau. Er orientiert sich dabei an Ex-Kanzler Helmut Schmidt, für den deutsche Außenpolitik nur dann gelingen konnte, wenn sie nicht nur den Schulterschluss mit Frankreich, sondern auch die Verständigung mit Polen sucht. Ein Besuch in Brüssel ist in den nächsten Tagen ebenfalls geplant.

Für die Wandlung zum Weltpolitiker bleibt Maas, dem bisherigen Justizminister, nicht viel Zeit. Die Bundesrepublik steht vor den größten außenpolitischen Herausforderungen seit dem Mauerfall. In Washington erwartet die neue Regierung keine ausgestreckte Hand, sondern eine erhobene Faust. Den drohenden Handelskrieg noch abzuwenden, wird großes diplomatisches Geschick erfordern.

Gleiches gilt für den jüngsten Konflikt mit Russland. Der Anschlag mit Nervengift im britischen Salisbury, der einem übergelaufenen russischen Ex-Agenten galt und womöglich von Moskau gesteuert wurde, entwickelt sich zu einer schweren internationalen Krise.

Maas findet dafür in Paris deutliche Worte, spricht von einem „nichthinnehmbaren Verbrechen“. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass der Kreml den Anschlag in Auftrag gegeben hat, müsse dies entschiedene Konsequenzen haben.

So tritt der neue Minister schon an seinem ersten Tag aus dem Schatten seines Vorgängers, ein bisschen jedenfalls. Sigmar Gabriel hatte immer wieder Entspannungssignale an Moskau gesendet. Maas setzt einen anderen Akzent. Vorsichtig zwar, aber durchaus kalkuliert.