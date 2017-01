Schulz wehrt sich gegen Kritik an seiner Ausbildung

Als Kernpunkte im Wahlkampf sollen die Themen Steuergerechtigkeit und Kampf gegen Steuerflucht ins Zentrum rücken. Es sei nicht gerecht, dass ein Bäcker seine Steuern zahlen müsse, aber ein globaler Kaffeekonzern sein Geld in Steueroasen parke, sagte Schulz am Sonntag in seiner ersten Rede als offizieller Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Es gehe um Respekt vor der Lebensleitung von Menschen.

Zudem hat sich Schulz für ein hartes Durchgreifen gegen Straftäter ausgesprochen. Dennoch sei Augenmaß gefragt, sagte er am Sonntag in seiner Nominierungsrede in Berlin. Die sozialdemokratischen Innenminister und die Innenexperten der Partei in Berlin stünden für eine Null-Toleranz-Politik. Auf Bundesebene sei es an der Zeit, „dass endlich ein sozialdemokratischer Innenminister übernimmt“. Die SPD müsse auch Anwalt der Menschen sein, die sich fürchten, sagte Schulz. Er habe für das Gefühl der Verunsicherung Verständnis.

Auch zu Kritik an seiner Person äußerte er sich. Er habe viel darüber gelesen, dass er kein Abitur habe, nie studiert habe und aus der Provinz komme: „All' diese Dinge sehe ich nicht als Makel“, sagte Schulz bei seiner Antrittsrede. Diese Zuschreibungen teile er mit der Mehrheit der Bürger. Seinem Verständnis nach müsse ein Bundeskanzler die Alltagssorgen, Hoffnungen und Ängste der Menschen nicht nur verstehen, sondern selbst mit tiefer Empathie spüren können: „Sonst ist er oder sie fehl am Platz.“ Die von Publizisten an ihm geäußerte Kritik sei „arrogant, elitär und total abgehoben“. Die beste Antwort hätten die vielen Hundert Menschen gegeben, die nun in die SPD eingetreten seien.

Die Bildungspolitik ist aber eines seiner weiteren Anliegen: „Bildung muss gebührenfrei werden von der Kita bis zum Studium“, sagte Schulz am Sonntag in Berlin, nachdem er offiziell zum Kanzlerkandidaten und Vorsitzenden der Sozialdemokraten nominiert worden war. Dazu gehörten auch öffentliche Investitionen in die Musik, in Bibliotheken und Theater. Kein Kind dürfe zurückgelassen werden, sagte Schulz. Es gehe nicht gerecht zu, wenn in Schulen der Putz von den Wänden bröckele, aber Milliarden Euro für die Rettung von Banken bereitgestellt würden.

Mit der Kandidatur Schulz' geht ein Ruck durch die Partei. Die SPD-Linke erwartet, dass er stärker auf die Parteiseele Rücksicht nimmt und kooperativer agiert als der Noch-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Die Jungsozialisten in der SPD wollen Schulz dazu bewegen, eine weitere große Koalition nach der Bundestagswahl am 24. September auszuschließen.

Bereits die Ankündigung, dass Schulz Kanzlerkandidat werde, habe in der Partei eine Aufbruchstimmung ausgelöst, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer bereits vor der Abstimmung. „Ich bin ganz sicher, dass er der Partei einen wirklichen Ruck gibt.„ Schulz habe eine „große Lust und den Ehrgeiz, das Kanzleramt zu erringen“. Das sei die Voraussetzung für einen erfolgreichen Wahlkampf. Der Chef des mächtigen linken Flügels in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin mir sicher, dass Martin Schulz einen kooperativen Führungsstil leben wird: Zuhören, abwägen und erst dann entscheiden.“