 Arbeitsmarkt: Erstmals wieder mehr Lehrstellen als Bewerber

Zu Beginn des kommenden Ausbildungsjahres Ende September wird es erstmals seit sieben Jahren wieder mehr Lehrstellen als Bewerber in der deutschen Wirtschaft geben.

Jugendliche, die auf Lehrstellensuche sind, haben derzeit gute Aussichten, einen Ausbildungsvertrag. Foto: dpa (Foto: dpa)

HB FRANKFURT/MAIN. Die Ausbildungszahlen nannte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Ludwig Georg Braun, der „Bild“-Zeitung: „Die Aussichten für die Jugendlichen bei der Lehrstellensuche sind glänzend.“

Im vergangenen Jahr hatten rund 626 000 Jugendliche eine Ausbildung begonnen. Grund für den Boom ist laut Braun die gute Konjunktur. Dadurch sei der Bedarf an Auszubildenden in den Unternehmen gestiegen. Besonders profitierten davon Jugendliche, die seit längerem eine Lehrstelle suchten, sagte der DIHK-Chef.

Nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) liegt die Zahl der bereits abgeschlossenen Ausbildungsverträge derzeit 6,4 Prozent höher als vor einem Jahr.

Allerdings befürchtet ZDH-Präsident Otto Kentzler, dass viele Schulabgänger nicht ausreichend qualifiziert sind und vor allem Lehrstellen in technischen Berufen nicht besetzt werden können. „Gesucht werden hier vor allem Schulabgänger mit ordentlichen Noten in Mathematik und Naturwissenschaften“, sagte Kentzler. Deshalb sei zu befürchten, dass auch in diesem Jahr Lehrstellen unbesetzt blieben.