Öffentlich geförderte Jobs für schwer Vermittelbare

Arbeitsmarkt Bei der angebotenen Förderung seien viele Jobcenter nicht ausreichend „zielgenau“. (Foto: dpa)

Testweise sollen Langzeitarbeitslose in einigen Regionen außerdem intensiver betreut werden. Betroffene müssten häufiger damit rechnen, zu Gesprächen eingeladen zu werden. Dabei sollen eingehend Talente analysiert und spezifische Fördermaßnahmen angeboten werden.

Sollte auch das nicht fruchten, plant Scheele einen sozialen Arbeitsmarkt: Für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose will die Bundesagentur öffentlich geförderte Jobs anbieten – vor allem dort, wo sich Bundesländer an der Finanzierung der Stellen beteiligen. Das sei aber nur für wenige Betroffene geplant, stellt Scheele klar.

Gleichwohl warnt er vor überzogenen Erwartungen an sein Paket: „Wir haben Mittel im SGB II (Grundsicherung), aber die reichen nicht für größere Sprünge. Wir können aber im kleinen Rahmen zeigen, was man tun könnte, wenn man mehr Geld hätte. Wir werden deshalb in einigen ausgewählten Regionen starten. Da werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen“, macht der BA-Chef deutlich.

Der Problemdruck ist jedenfalls groß – auch wenn die Zahl der Langzeitarbeitslosen binnen Jahresfrist um rund 90.000 gesunken ist. Mit gut 900.000 stellen die, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, immer noch einen großen Block in der Arbeitslosenstatistik – und trüben stets die Erfolgsmeldungen über eine sensationell niedrige Gesamtarbeitslosigkeit.

Der früher für die Arbeitsmarktpolitik zuständige BA-Vorstand Heinrich Alt brachte es unlängst auf den Punkt: „Der deutsche Sozialstaat bleibt noch immer unter seinen Möglichkeiten“, formulierte er in einer Analyse. Derzeit seien zu viele Mitarbeiter in den Jobcentern mit dem Erstellen von Hartz-IV-Bescheiden beschäftigt, zu wenige mit der Jobvermittlung. Die angebotene Förderung sei nicht ausreichend „zielgenau“, manche Jobcenter seien überfordert.