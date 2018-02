ARD-Deutschlandtrend SPD erreicht historisches Tief

Wenn Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut einer Umfrage nur noch 18 Prozent der Bürger die SPD wählen – so wenig wie nie zuvor.

BerlinDie SPD ist im ARD-Deutschlandtrend auf einen historischen Tiefstand gefallen. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich nur noch 18 Prozent der Bürger für die SPD entscheiden, teilte die ARD am Donnerstag mit. Dies seien drei Punkte weniger im Vergleich zur Umfrage von Anfang Januar. Zudem sei dies der niedrigste jemals in der Erhebung gemessene Wert für die Sozialdemokraten.

Die Union würde konstant bei 33 Prozent verbleiben. Die AfD käme auf 14 Prozent, die FDP auf zehn Prozent. Linke und Grüne würden beide elf Prozent erreichen. Für die Sonntagsfrage im Auftrag der „Tagesthemen“ hat Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1502 Wahlberechtigte befragt.

SPD-Chef Martin Schulz muss auch im Ranking der beliebten Politiker Federn lassen. Im Vergleich zum Vormonat verliert er fünf Punkte und erreicht einen Zustimmungswert von 25 Prozent. Das ist der niedrigste Wert, der im ARD-Deutschlandtrend bisher für ihn gemessen wurde.

Die Liste der beliebten Politiker führt trotz Verlusten von fünf Prozentpunkten weiter der geschäftsführende Außenminister und ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel mit 57 Prozent Zustimmung an. Mit der politischen Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind 53 Prozent sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden. Der geschäftsführende Innenminister Thomas de Maiziere erreicht 47 Prozent. Kanzleramtschef und Interims-Finanzminister Peter Altmaier (CDU) kommt auf 40 Prozent Zustimmung. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles legt um fünf Punkte zu und erreicht 38 Prozent.