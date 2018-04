Asylanträge Verdacht auf Korruptionsskandal im Flüchtlingsamt Bamf

In der Außenstelle in Bremen sollen hunderte Asyl erhalten haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Gegen die Leiterin wird ermittelt.

Im Bamf in Nürnberg gibt es möglicherweise einen Korruptionsskandal. (Foto: dpa) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

DüsseldorfEine leitende Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll in mehr als 1200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Das berichten die „Süddeutsche Zeitung“, NDR und Radio Bremen, die sich auch auf die Staatsanwaltschaft berufen. Es seien in den vergangenen Tagen in diesem Zusammenhang Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht worden.

Es geht um die ehemalige Leiterin der Außenstelle des Bamf in Bremen. Sie ist mittlerweile vom Dienst suspendiert. Dem Bericht zufolge arbeitete sie wohl mit drei Anwälten aus Niedersachsen zusammen, diese führten ihr systematisch Asylbewerber zu, auch solche aus anderen Bundesländern.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die ehemalige Leiterin, drei Rechtsanwälte aus Bremen und Niedersachsen und einen Dolmetscher.

Viele der Antragsteller sollen Jesiden – eine religiöse Minderheit aus den Kurdengebieten – gewesen sein. Noch ist nicht klar, ob und wie die Beamtin oder die Anwälte mit der Sache Geld verdienten. Die ehemalige Bamf-Mitarbeiterin soll zumindest Zuwendungen, etwa in Form von Restaurant-Einladungen, erhalten haben.

Der Verdacht lautet auf Bestechlichkeit und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung. Die Außenstelle Bremen sei demnach formal für die Antragssteller nicht zuständig gewesen, die Leiterin habe über die Anträge in Eigenregie offenbar dennoch entschieden.

