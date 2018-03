Aufteilung von Bundesbehörden Bund kommt bei Ost-West-Angleichung nicht voran

Seite 2 von 2: Forscher betont Vorteile für strukturschwache Regionen

Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka riet zu einer „differenzierten Betrachtung“. „Allein mit der Forderung, mehr Bundeseinrichtungen im Osten anzusiedeln, ist es nicht getan“, sagte Lischka dem Handelsblatt.

Der Osten brauche auch mehr Industrieunternehmen, die mit Forschungseinrichtungen kooperierten und im Idealfall sogar als Drittmittelgeber auftreten könnten. „Es müssen Netzwerke aus universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Einrichtungen des Bundes und der Industrie gewoben werden.“ Das sei im Osten aber „leider deutlich schwieriger als im Westen“.

Gleichwohl hätten sich nach 1990 etliche Bundesforschungseinrichtungen, aber auch Max-Planck-, Fraunhofer, Helmholtz- und Leibniz-Institute im Osten angesiedelt. „Dies geschah entweder aus historischen Gründen, weil es bereits einen Wissenschaftsstandort gab, oder weil eine Verzahnung mit Industrieunternehmen gegeben ist“, erläuterte der Bundestagsabgeordnete, der auch Vorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt ist.

Hier liege aber auch der Grund, warum Ostdeutschland bei der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen gegenüber vielen alten Bundesländern nach wie vor im Nachteil sei. „Mit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie nach 1990 fehlte es oftmals an Partnern in der Praxis, die eine anwenderbezogene Forschung nun einmal braucht“, so Lischka.

Andererseits kann die Entscheidung, wo welche Bundesbehörde oder öffentlich geförderte Forschungseinrichtung ihren Sitz hat, auch positive ökonomische Effekte nach sich ziehen. Schon das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Mit der Ansiedlung von öffentlichen Einrichtungen in strukturschwachen Regionen könnte in dieser Hinsicht durchaus etwas bewirkt werden.

Jedenfalls ist es möglich, wie der Vize-Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller, kürzlich dem Handelsblatt sagte, auf diese Weise den Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter und den Anteil von Forschung und Entwicklung an der gesamten Wertschöpfung in einer Region zu erhöhen. „Beides ist wichtig für strukturschwache Regionen, die häufig innovationsschwach sind“, sagte Holtemöller.

Lötzsch sieht nun den neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, am Zug. „Damit der Beschluss von 1992 nun endlich umgesetzt wird, fordern wir für den Ostbeauftragten bei der Standortsuche für neue Bundeseinrichtungen ein Vetorecht.“