Wiederbelebung des „Halbeinkünfteverfahrens“

Geht es nach den Parteien, sollen Zinsen und Dividenden wieder nach dem individuellen Einkommensteuersatz belastet werden. Was auch bedeutet, dass Kleinsparer, die fürs Alter vorsorgen, Zinseinkünfte voll versteuern müssen. Und die Zinsen werden wieder steigen. Auch für Unternehmen und Aktionäre ergeben sich Konsequenzen, wenn eine zu starke Belastung ausgeschütteter Gewinne vermieden werden soll. Das „Halbeinkünfteverfahren“ fiel mit der Abgeltungsteuer weg, könnte aber wieder aktiviert werden. Letztlich müsste die komplette Unternehmensbesteuerung auf den Prüfstand – wieder einmal.

Wer könnte nun vom Aus der Abgeltungsteuer profitieren, und wer würde stärker belastet? Das hängt davon ab, ob und wie die Abgeltungssteuer durch das alte System ersetzt wird. Bleiben die Zinsen niedrig, werden Sparer vorerst kaum eine Erhöhung spüren – solange Zinserträge unterm Freibetrag liegen. Singles und ledige Top-Verdiener dürfte es schon eher stärker treffen, profitieren sie doch nicht vom Ehegattensplitting in der Einkommensteuer.

Für diejenigen, die Kapitalerträge aus Dividenden und Kursgewinnen an der Börse erzielen – in der Regel Besserverdiener – könnte sich die Rückkehr zum alten System sogar auszahlen. Denn diese Einkünfte dürften unter das Teileinkünfteverfahren fallen – also nur ein Teil wäre steuerpflichtig. Wirklich bluten würden Aktionäre dann nicht. Und: Fallen Kapitalerträge wieder unter die Einkommensteuer, dürften wohl Verluste aus Geldanlagen wieder mit anderen Einkünften verrechnet werden. Was für Staat am Ende teuer werden könnte.

So offen die Ausgestaltung ist, so offen sind auch die Folgen für die Staatskassen. Es gibt Rechnungen, die sagen bei einem Aus der Abgeltungsteuer Steuerausfälle voraus. Andere prognostizierten in der Vergangenheit Mehreinnahmen. Klar ist bisher: Einfacher wird das Steuerrecht bei einem Wegfall der Abgeltungsteuer nicht.