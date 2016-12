Reformen in der Euro-Zone unumgänglich

Doch was, wenn dieses Ziel durch andere innereuropäische Konflikte erst gar nicht in Reichweite kommt? Etwa dann, wenn die aktuelle Krise der Europäischen Union weiter schwelt, obwohl sie doch, wie der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, betont, überwunden werden müsse. Zu den zentralen Herausforderungen zählt er auch den anstehenden Brexit sowie die Divergenzen mit den osteuropäischen Mitgliedstaaten.

„Bei den Brexit-Verhandlungen sollten beide Seiten aufhören, den Ton zu verschärfen und sich darauf konzentrieren, das Vereinigte Königreich auch nach dem Austritt politisch und wirtschaftlich möglichst eng an die verbleibende EU zu binden“, sagte Fuest dem Handelsblatt. Die osteuropäischen Staaten müssten sich indes an Regeln zu Rechtstaatlichkeit und Demokratie halten, die in der EU gelten. „Gleichzeitig“, so Fuest, „sollte die EU den Dialog suchen und die Anliegen der osteuropäischen Staaten ernst nehmen.“

Großbritanniens Optionen nach dem Brexit Zollunion Großbritannien könnte es machen wie die Türkei und der Zollunion beitreten. Dadurch würden die Zölle wegfallen und die Handelsabkommen mit der EU behielten bestand. Andererseits wäre London aber dabei eingeschränkt, eine eigene Handelspolitik zu betreiben, da man sich an den gemeinsamen Zolltarif halten müsste. Ob dies den Briten gefallen würde, bleibt fraglich. Immerhin folgt die Brexit-Entscheidung dem Ruf nach völliger nationaler Souveränität.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) umfasst derzeit 31 Länder. Die teilnehmenden Staaten haben gemeinsame Aufsichtsbehörden, Gerichte und Regeln. Zudem gelten die vier Binnenmarktfreiheiten beim Waren-, Personen-, Dienstleistungen- und Kapitalverkehr. Allerdings will die britische Regierung weder der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes unterliegen noch die Kontrolle über die Immigration abgeben.

Der „Schweizer Weg“ Am liebsten wäre der englischen Regierung wohl ein Modell wie der „Schweizer Weg“. So könnten für die einzelnen Wirtschaftsbereiche maßgeschneiderte Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hat allerdings schon durchblicken lassen, eine derartige Lösung abzulehnen.

Freihandelsabkommen Die wahrscheinlichste Option ist für die Briten wohl ein gesondert ausgehandeltes Freihandelsabkommen, wie es zwischen der Europäischen Union und Kanada (Ceta) vereinbart wurde. Damit würden die Briten ihre durch den Brexit forcierte Unabhängigkeit behalten und könnten spezielle, aber umfassende Handelsbedingungen im Gespräch mit der EU festlegen.

Für unumgänglich hält Fuest eine Reform der gemeinsamen Währungsunion. „In der Euro-Zone muss es zu einer grundlegenden Überarbeitung der fiskalpolitischen Koordination mit dem Ziel stärkerer fiskalischer Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten kommen“, sagte der Ifo-Chef. Außerdem müsse die Sanierung des Bankensystems vorangetrieben werden. „Die europäischen Banken brauchen deutlich mehr Eigenkapital und deutlich weniger Investitionen in Staatsanleihen“, betonte der Ökonom. Außerdem müsse es Fortschritte beim Abbau der notleidenden Kredite in den Bankbilanzen geben. Auch die Verteilung von Investitionsmitteln innerhalb der Europäischen Union hält Fuest für überholungsbedürftig. „Der EU-Haushalt muss umstrukturiert und auf Ausgaben konzentriert werden, bei denen europäisches Handeln tatsächlich einen Mehrwert erzeugt.“

Der als Krisenökonom bekannte Wormser Wirtschaftsprofessor Max Otte sieht indes eine Bringschuld des Westens, um überhaupt den Blick nach vorn richten zu können. Für ihn ist daher eine zentrale Herausforderung für 2017 die „De-Eskalation“ der vom Westen mitverursachten globalen Spannungen. „Während die Wahl Donald Trumps Anlass zur Hoffnung für Europa und den Nahen Osten gibt, könnten die Spannungen in Asien noch zunehmen“, sagte Otte dem Handelsblatt. „Die Welt ist in einer instabilen geostrategischen Lage.“ Für Deutschland und Europa müsse daher oberstes Ziel sein, „die eigenen Staaten und Gemeinwesen zu schützen und die Handlungsfähigkeit eines demokratischen und föderalen Europas wiederherzustellen“.