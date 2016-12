„USA, China und Russland bedrohen die Früchte des Freihandels“

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, geht fest davon aus, dass sich im kommenden Jahr entscheidet, ob in der Welt weiter auf Öffnung der Märkte gesetzt werde oder Abschottung dominiere. „Die USA, China, Russland stehen für einen Wechsel im Regime der Globalisierung, der die Früchte des Freihandels bedrohen kann“, sagte Hüther dem Handelsblatt. In Europa würden zudem die Wahlen in Frankreich, Italien und Deutschland darüber entscheiden, ob die Integration auf dem Kontinent weiter an Bedeutung gewinne oder man zurückfalle in nationale Egoismen.

Wirtschaftspolitisch liegt die Herausforderung aus Hüthers Sicht daher auch darin, angesichts der hohen politischen Verunsicherung weltweit und der strukturellen Anpassungen in der Euro-Zone sowie in den Schwellenländern Vertrauen zu schaffen. Dies gelinge etwa „durch Handlungsfähigkeit bei den zentralen Sicherheitsfragen, eine Normalisierung der Geldpolitik und eine Stabilisierung der Bankensysteme“, so der IW-Chef. „Sonst bleibt es bei der mittelmäßigen Entwicklung mit unbefriedigender Investitionsneigung.“

Der Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, glaubt denn auch, dass die entscheidende wirtschaftspolitische Herausforderung im kommenden Jahr darin liege, Deutschland in einen Investitionsmodus zu bringen. „Trotz konjunktureller Aufwärtstendenz sind die Investitionen vor allem im öffentlichen Bereich nach wie vor schwach“, sagte Horn dem Handelsblatt. „Dies bremst bereits den Produktivitätszuwachs und damit den Zuwachs an Wohlstand.“

Horn plädiert daher für eine langjährig angelegte Investitionsoffensive der öffentlichen Hand. Dadurch würden nicht nur die privaten Investitionen stimuliert, sondern auch die Dynamik der deutschen Wirtschaft vor dem Hintergrund globaler Labilität gestärkt. Denn, so Horn: „Brexit und Trumpismus verheißen weltwirtschaftlich nichts Gutes für 2017.“ Deutschland und Europa müssten sich daher schützen – am besten mit höheren Investitionen.