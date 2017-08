„Umweltprämie“ soll Autobesitzer alter Dieselmodelle locken

Protest Aktivisten sorgten mit einem riesigen Banner am Verkehrsministerium für Aufsehen. (Foto: AFP)

VW-Chef Müller kann die Kritik der Demonstranten zwar verstehen. „Aber unternehmerisches Versagen lasse ich nicht gelten.“ VW würde die Verantwortung übernehmen und die Software von rund vier Millionen Fahrzeugen optimieren. „Darin haben wir, wie Sie sicher wissen, eine gewisse Erfahrung“, witzelte der VW-Chef.

Insgesamt müssen 3,8 Millionen Fahrzeuge der Marke VW, 900.000 Autos von Daimler und 300.000 BMWs nachgerüstet werden.

Der Beschluss des Gipfels sieht vor, dass Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm per Softwareupdate nachgerüstet werden können. Das reicht bei Dieselfahrzeugen der Euro-4- oder Euro-3-Norm aber nicht aus. Auch eine Hardwarenachrüstung ist laut Herstellerangaben technisch nicht machbar. Hier sollen mittels „Umweltprämien“ Autobesitzer alter Dieselmodelle zum Kauf neuer sauberer Fahrzeuge angeregt werden.

Bereits am Dienstag war Ford vorgeprescht und hatte einen „Umweltbonus“ von 2000 bis 8000 Euro ausgelobt. Die Zielgruppe ist allerdings begrenzt. Nur Fahrzeuge der Abgasklasse Euro-3 oder älter sollen in den Genuss der Prämie kommen. Seit 2006 werden diese nicht mehr zugelassen. „Wir teilen die Bedenken bezüglich der Luftqualität in den Stadtgebieten und glauben, dass das Paket, das wir heute ankündigen, einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten kann“, sagt Wolfgang Kopplin, der bei Ford Deutschland für Marketing und Vertrieb zuständig ist. Genau in diese Kategorie dürfte die Prämie auch fallen.

Als Ergebnis der Verhandlungen beim Dieselgipfel lobt auch BMW eine „Umweltprämie“ für Halter alter Dieselfahrzeuge aus. Die Münchener gehen etwas weiter und wollen auch Euro-4-Diesel mit einer Prämie belohnen. Die fällt allerdings deutlich geringer aus als bei Ford – und gilt auch nur beim Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge. Bis zu 2000 Euro stellt BMW in Aussicht – je nachdem welches Zustand das Fahrzeug hat, das in Zahlung gegeben wird. Gekauft werden muss dafür ein Fahrzeug mit weniger als 130 Gramm CO2 pro Kilometer – Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride oder Euro-6-Diesel. Damit würde der Hersteller nicht nur das Dieselproblem lösen, sondern gleich noch die eigene CO2-Bilanz verbessern.

Das hat Toyota nicht nötig. Die Japaner fahren schon heute in punkto CO2-Bilanz vorne weg. Doch auch die Japaner nutzen die Gunst der Stunde, um für die eigene Technologie zu werben. Ganze 4000 Euro Prämie loben die Japaner für jeden Dieselfahrer aus, der sein Fahrzeug gegen einen Hybrid eintauscht. 2000 Euro gibt es für jeden Diesel, der mindestens sechs Monate auf den potentiellen Neukunden zugelassen war, 2000 Euro Hybridbonus gibt es obendrauf. Käufer haben die Wahl zwischen sieben Modellen – vom kompakten Yaris bis zum Prius. Vor allem ist die Aktion aber natürlich eine Provokation, mit der man die deutsche Dieselkonkurrenz vorführen möchte.