Dieselgipfel Daimler-Chef Dieter Zetsche (v.l.n.r.), VW-Chef Matthias Müller, VDA-Präsident Matthias Wissmann und BMW-Chef Harald Krüger. (Foto: AFP)

BerlinDer Dieselgipfel wurde heiß erwartet, am Ende können die Autobosse zufrieden nach Hause fahren. Auch der Automobilverband VDA ist begeistert vom Kompromiss, die Politik lobt die Lösung. Nur vor dem Bundesverkehrsministerium ist die Enttäuschung groß. Es wird bei einer günstigen Softwareoptimierung bleiben. Von der teuren Umrüstung der Hardware bleiben die Hersteller verschont.

Verkehrsminister Dobrindt machte auf der Pressekonferenz deutlich, welches Ziel auf dem Gipfel verfolgt wurde: „Wir haben auf dem heutigen Gipfel versucht, Fahrverbote zu verhindern und das ist uns gelungen.“ Auch Umweltministerin Hendricks ist von der Lösung überzeugt. „Wir haben der Autoindustrie unsere Forderungen klar dargelegt und mit den Gesprächen eine Absenkung des NOX-Ausstoßes erreicht.“ Für Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann war es wichtig, dass eine schnelle Lösung gefunden werden konnte und die Autohersteller einen Großteil der Kosten tragen.

Gegen diese Softwarelösung haben die Deutsche Umwelthilfe, der ADFC und Greenpeace am Morgen demonstriert. Die Umweltaktivisten haben mit einem riesigen Banner das Gebäude des Ministeriums bedeckt. Die Softwareoptimierung reicht dem Chef der Deutschen Umwelthilfe nicht. „Diese Mickey-Mouse-Lösung ist ein Witz“, sagt Jürgen Resch.

Zitate der Autochefs beim Dieselgipfel Dieter Zetsche, Daimler-Chef „Wir haben für drei Milliarden Euro eine neue Dieselgeneration entwickelt, die jetzt sukzessive in die Baureihen kommt. Der Motor erfüllt die sehr strengen Vorschriften zum Teil vor der Zeit.“ „Ich weiß, dass viel Vertrauen verloren gegangen ist, dass viele denken: Die Automobilindustrie ist das Problem. Es ist unsere Aufgabe, jetzt zu zeigen, dass wir ein Teil der Lösung sind. Wir können das, und wir werden das tun. Das sind wir schon unseren 290.000 Mitarbeitern schuldig.“

Harald Krüger, BMW-Chef „Die Umtauschprämien gelten bei BMW europaweit.“ „Noch einmal ganz klar: Wir brauchen den beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität und die Dieseltechnologie für die Erreichung der CO2-Ziele in 2020“.

Matthias Müller, VW-Chef „Ich möchte meine Ingenieure gerne zukunftsorientiert arbeiten lassen und nicht rückwärtsgewandt an Motoren, die zehn und 15 Jahre alt sind.“ (Antwort auf eine Frage zur Nachrüstung der Hardware) „Der Löwenanteil wird die Umtauschprämie sein.“ (Antwort auf eine Frage bezüglich der Kosten für die Autoindustrie)



Vom Protest vor dem Ministeriumsgebäude dürften die Autochefs allerdings wenig mitbekommen haben. Denn kurz vor Beginn des Gipfels wurde der Tagungsort zum Innenministerium verlegt. Die Begründung: Die Räumlichkeiten im Verkehrsministerium seien zu klein. Während die Demonstranten anschließend vom Verkehrsministerium zum Innenministerium gingen, fuhren Zetsche, Müller & Co. in den größten verfügbaren Modellen von BMW, Mercedes, Audi & Co. über den Hintereingang zum Ministeriumsgebäude.

Vor dem Innenministerium machten die Demonstranten ihrem Ärger Luft. „Wir wollen von der Regierung Umwelthilfe sehen und keine Mauscheleien“, riefen die Demonstranten, als sie vor dem Gebäude ankamen und ihren Hustenmarsch begannen. Eng nebeneinander gehend röchelten Mitglieder der Deutschen Umwelthilfe, Greenpeace und dem Verkehrsclub Deutschland theatralisch nach Luft, aus großen Lautsprechern ertönte ein angestrengter Keuchhusten. Die schlechte Luft raubte ihnen symbolisch den Atem. Am Ende starben sie den symbolischen Dieseltod und lagen regungslos vor der Gebäudeabsperrung am Boden.

Der Protest zeigte letztlich aber doch seine Wirkung. Denn auf der Pressekonferenz im Anschluss des Dieselgipfels ließen sich zum Erstaunen der anwesenden Journalisten auch die Chefs der größten deutschen Autobauer blicken. Daimler-Chef Dieter Zetsche, VW-Chef Matthias Müller und BMW-Boss Harald Krüger hatten sich zuvor der Öffentlichkeit entzogen.

Auf der Pressekonferenz nach dem Gipfel erklärte BMW-Chef Krüger: „Wir sind uns des Ernsts der Lage sehr bewusst. Es waren herausfordernde Gespräche.“