Bayern Umfrage sieht CSU im Aufwind

Einer aktuellen Umfrage zufolge kann die CSU in Bayern wieder zulegen, würde eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl aber weiterhin verfehlen.

Der designierte Nachfolger von Horst Seehofer als CSU-Ministerpräsident von Bayern kann sich über gestiegene Umfragewerte seiner Partei freuen. (Foto: Reuters) Markus Söder

MünchenDie CSU scheint sich langsam von ihrer historischen Pleite bei der Bundestagswahl zu erholen: Nach einer Forsa-Umfrage bekäme sie bei der Landtagswahl in Bayern derzeit 42 Prozent der Stimmen. Damit könnte sich die CSU zwar im Vergleich zur Bundestagswahl im vergangenen September (38,8 Prozent) deutlich steigern, die bei der Landtagswahl 2013 errungene absolute Mehrheit (47,7 Prozent) bliebe aber dennoch verloren. Der nächste Landtag wird in knapp acht Monaten gewählt, am 14. Oktober.

Laut der Umfrage für das RTL/n-tv-Trendbarometer zeichnet sich ein Parlament mit sechs Fraktionen ab: Neben der CSU würden auch die SPD mit 14 Prozent (2013: 20,6), die Grünen etwa gleichstark mit 14 Prozent (2013: 8,6), die AfD mit 10 (2013: -), die FDP mit 6 (3,3) und die Freien Wähler mit 7 Prozent (9,0) einziehen. Die Linke würde wie 2013 mit 3 Prozent (2,1) den Einzug in den Landtag verpassen.