Seehofer sucht seinen Nachfolger

Nun sucht der 67-jährige Seehofer selbst einen Nachfolger. Der Oberbayer liebt es, Spekulationen anzuheizen, um die Frage bis zu einem ihm genehmen Zeitpunkt offen zu lassen. Bald könnte es so weit sein: Wenn ein geeigneter Kandidat gefunden sei, könne der noch vor der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag zum Vorsitzenden gewählt werden, verlautet aus der CSU-Spitze. Dem „Spiegel“ zufolge hat die Partei bereits vorsorglich eine Halle für den Kongress reserviert.

Als wichtiger Schachzug gilt in der CSU Seehofers Forderung, der künftige Vorsitzende müsse ein Amt in Berlin übernehmen, um die Interessen der bayerischen Regionalpartei besser im Bund zu vertreten. Ob als Minister oder als Nachfolger der scheidenden Landesgruppenchefin Hasselfeldt ließ Seehofer offen. Für eine derartige Rolle empfahl sich Herrmann nun vor den CSU-Bundespolitikern - freilich ohne Ambitionen zu äußern. „An Personaldiskussionen beteilige ich mich nicht“, lautet Herrmanns regelmäßige Antwort auf Fragen nach möglichen Karriereplänen.

Setzt sich Seehofer mit der Forderung nach einem künftigen Parteichef in Berlin durch, könnte er seinen Vorstandskollegen und Finanzminister Markus Söder als Kandidaten ausmanövrieren. Söder, der sich selbst für höhere Weihen in Stellung gebracht hat und den mit Seehofer eine herzliche Abneigung verbindet, lehnt einen Wechsel nach Berlin ab. Er plädiert dafür, auch in der Zeit nach Seehofer den Parteivorsitz und das Amt des Regierungschefs in einer Hand zu halten. In der Landtagsfraktion hat Söder viele Anhänger. Der Landtag wird 2018 neu gewählt.

Doch wenn Herrmann Parteichef würde, könnte Söder nicht einmal mehr darauf zählen, dass ihn die CSU wenigstens zum Regierungschef kürt. Denn traditionell achten die CSU-Bezirksverbände auf einen ausgewogenen landsmannschaftlichen Proporz, bei dem der mitgliederstärkste Bezirk Oberbayern großes Gewicht hat. In dieser Logik hätte Söder einen entscheidenden Makel: Als Franke stammt er aus der gleichen Region wie Herrmann.