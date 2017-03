Polizeigewerkschafter Wendt Wendt wird wegen seiner Sold-Bezüge heftig kritisiert. (Foto: dapd)

BerlinDer Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, steht massiv in der Kritik. Der Gewerkschafter wurde vom Land Nordrhein-Westfalen jahrelang als Polizist bezahlt, arbeitete aber gar nicht als solcher. Nun äußert sich die Bundesleitung der Deutschen Polizeigewerkschaft zu den Vorwürfen – und stellt sich auf die Seite von Wendt. „Die Bundesleitung stellt sich ohne Einschränkungen hinter ihren Bundesvorsitzenden Rainer Wendt und weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Beschäftigungsverhältnis bei der Polizei NRW entschieden zurück“, heißt es in der am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung der Behörde. Dieses „Beschäftigungsverhältnis in Form einer ortsunabhängigen Teilzeitbeschäftigung“ sei durch Zustimmung des Ministeriums legitimiert gewesen und außerdem seit vielen Jahren geübte Verwaltungspraxis in NRW.

Der Eindruck, Wendt hätte ein doppeltes Gehalt bezogen, sei falsch, so die Behörde, denn die dienstlichen Bezüge und die Aufwandsentschädigung für seine ehrenamtliche Arbeit in der Gewerkschaft hätten das Gehalt eines Polizeihauptkommissars in der Summe nicht überstiegen. Die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses bedeute kein Eingeständnis eines Fehlverhaltens, sondern sei Teil seiner sehr persönlichen Lebensplanung.

Wer bekommt wie viel? Oberarzt 5 202 Euro - Beamter, 48 Jahre, A15, Stufe 6

Professor 4 230 Euro - Beamter, W2, wohnhaft in Hessen, aktueller Stand

Polizeimeisterin 2 329 Euro - Beamte, 29 Jahre, A7

Unteroffizier 1 937 Euro - Beamter, 26 Jahre, einfacher Dienst, A5, Stufe 3

Arzt 4 281 Euro - Angestellter im öffentlichen Dienst, tätig an einem Universitätsklinkum, 34 Jahre, mit Berufserfahrung

Lehrer 3 537 Euro - Angestellter im öffentlichen Dienst, an einem Gymnasium tätig, 32 Jahre, mit Berufserfahrung

Krankenschwester 2 426 Euro - Angestellte im öffentlichen Dienst, 27 Jahre, mit Berufserfahrung

Müllerwerkerin 2 093 Euro - Angestellte im öffentlichen Dienst, 45 Jahre, mit Berufserfahrung

In den vergangenen Tagen geriet Wendt stark unter Kritik; „Große Töne spucken - aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß“, kritisierte der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner am Samstag auf Twitter. Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow schrieb, ihm falle dazu das Kinderbuch „Die Raupe Nimmersatt“ ein.

Die nordrhein-westfälische CDU-Landtagsfraktion fordert von Innenminister Ralf Jäger (SPD) Aufklärung über die umstrittene Beamtenbesoldung. Die Fraktion hat für die nächste Sitzung des Innenausschusses am 9. März einen Bericht der Landesregierung beantragt. „Innenminister Jäger muss als Dienstherr von Herrn Wendt zu den im Raum stehenden Vorwürfen sofort und umfassend Stellung beziehen“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU, Theo Kruse, am Sonntag der dpa.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium als Dienstherr erklärte, die faktische Freistellung Wendts sei schon vor mehr als zehn Jahren bewilligt worden. Damals war Ingo Wolf (FDP) Ressortchef, Ministerpräsident war Jürgen Rüttgers (CDU). Nach Wendts Angaben wurde aber auch der aktuelle NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) informiert. Wendt sagte der ARD-Sendung „Report München“, durch seine Besoldung sollte die DPolG unterstützt werden. Diese habe bei den Personalratswahlen nicht genug Stimmen bekommen, um eine Freistellung von Personalräten zu erreichen.