 Bei SPD-Absage an Groko: Lindner schließt neue Jamaika-Gespräche aus

Am Sonntag entscheidet die SPD über Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU. Für den Fall eines Neins lehnt FDP-Chef Christian Lindner einen Jamaika-Neuanlauf ab. Das ergebe vor den nächsten Wahlen keinen Sinn.

BerlinDer FDP-Vorsitzende Christian Lindner schließt im Falle eines Neins der SPD zu Koalitionsgesprächen mit der Union eine Neuauflage der Jamaika-Gespräche aus. Vor der nächsten Wahl ergebe das keinen Sinn, sagte Lindner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagausgaben) laut Vorabbericht. „Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert.“

Lindner äußerte Verständnis für die Diskussion in der SPD, ob sie Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufnehmen soll. „Die Freien Demokraten haben gezeigt, dass man nicht um jeden Preis in eine Koalition eintreten darf.“ Er hatte Mitte November die Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen abgebrochen und dies mit der Aussage „Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren“ begründet.

Was Union und SPD vorhaben – und wer die Akzente gesetzt hat Steuern Die im SPD-Wahlprogramm versprochene Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent war mit der Union in den Sondierungen nicht anzupeilen, auch keine Reichensteuer. Dass der Solidaritätszuschlag abgebaut werden soll, sehen CDU, CSU und SPD als Erfolg. Das Festhalten an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden schreiben sich CDU und CSU zugute. Die SPD reklamiert unter anderem das Ziel für sich, den Kampf gegen Steueroasen zu verstärken. Fazit: Plus für die Union. Investitionen Den Plan für 1,5 Millionen neue Wohnungen (zwei Milliarden für den sozialen Wohnungsbau), das geplante Programm für Ganztagsschulen (zwei Milliarden), Reform des Bafög (eine Milliarde), Kita-Förderung (3,5 Milliarden) und weitere Punkte verbuchen vor allem die Sozialdemokraten als Erfolg. Staatliche Investitionen sollen gefühlten und realen Ungerechtigkeiten entgegenwirken. Fazit: Eher ein Punkt für die SPD. Gesundheit Die Verschmelzung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung scheiterte schon in den Sondierungen am Widerstand von CDU/CSU. Das damit verbundene Ziel lautete: Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“. Allerdings soll die Rückkehr zur Parität kommen – zur gleichen Finanzierung der Beiträge durch Arbeitgeber und -nehmer. Fazit: Gemessen an den großen SPD-Ankündigungen eher ein Kompromiss zugunsten der Union. Allerdings ist die Parität ein großer, seit Jahren erfolglos geforderter Schritt – wertet man die SPD-Forderung nach einer Bürgerversicherung als Strategie, den zu erreichen, hätte sie gut verhandelt. Rente Stabiles Rentenniveau bis 2025, eine von der Union geforderte Rentenkommission für die späteren Jahre, die Einführung der von der damaligen Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) vorgeschlagenen Solidar- oder Grundrente, eine abgespeckte Ausweitung der von der CSU geforderten Mütterrente – alle können sich in den Plänen wiederfinden. Fazit: Grundrente für langjährige Geringverdiener und sicheres Rentenniveau waren Kernanliegen der SPD. Auch wenn die Niveau-Absicherung nicht so langfristig angelegt ist, wie von der SPD erhofft, trägt das Rentenkapitel ihre Handschrift. Arbeit Das Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit soll kommen – das war allerdings auch schon für die vergangene Wahlperiode verabredet und scheiterte am Unionswiderstand. Ein sozialer, öffentlich geförderter Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose soll kommen – das wollte die SPD, aber auch die Union hatte Ähnliches im Programm. Nicht durchgesetzt haben sich die Sozialdemokraten mit der Forderung nach Abschaffung sachgrundloser Befristungen und gleicher Bezahlung vom ersten Tag bei Leiharbeit. Fazit: Wichtige Anliegen der SPD sind nicht in der Sondierungseinigung enthalten. Bildung Die SPD wollte das Verbot einer Einmischung des Bundes in die Schulpolitik der Länder kippen. Der Bund sollte Schulen systematisch mitfinanzieren dürfen. Übrig geblieben ist, dass der Bund nicht nur finanzschwachen, sondern allen Gemeinden im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur Finanzhilfen gewähren können soll. Umfassend soll er sich an der Bildungsfinanzierung der Länder beteiligen dürfen. Fazit: Ein Kompromiss zwischen Unions- und SPD-Seite mit Pluspunkten für die Sozialdemokraten. Migration Der Zuzug von Flüchtlingen soll die Zahl von 180 000 bis 220 000 pro Jahr nicht überschreiten, der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden. Die CSU feiert dies als Erfolg - auch wenn dies keine starre Obergrenze von 200 000 bedeutet, wie sie die Bayern gerne gehabt hätten. Fazit: Hier konnten CDU und CSU Teile ihres eigenen mühsam ausgehandelten Kompromisses einbringen. Europa Die SPD schreibt sich auf die Fahnen, dass Schluss sein soll mit der Sparpolitik in Europa und deutliche soziale Akzente in der EU gesetzt werden sollen. Seit Langem dringen die Sozialdemokraten auf eine positive Antwort Deutschlands auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer vertieften Eurozone und EU. Nun soll die Eurozone in enger Partnerschaft mit Frankreich gestärkt und reformiert werden. Fazit: Die SPD-Handschrift ist deutlich zu erkennen; allerdings ist auch das Kanzleramt nicht abgeneigt gewesen, positiv auf Macron zu reagieren.

Die SPD, die noch am Wahlabend im September erklärt hatte, sie gehe in die Opposition, gab dem Druck nach und sondierte mit der Union eine Neuauflage der großen Koalition. Am Sonntag entscheidet ein Sonderparteitag über die Empfehlung der Führung, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss. Insbesondere die Jusos machen gegen eine große Koalition Front und sehen gute Chancen, dass ihre Position eine Mehrheit findet.

Dass die Sozialdemokraten die Koalitionsverhandlungen ablehnen, glaubt der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek nicht. „Ich glaube, eine überzeugte Mehrheit wird Ja (...) sagen“, sagte er der Zeitung „Die Welt“ vom Samstag. Er setzt dabei auf Möglichkeiten für seine Partei, das Ergebnis der Sondierungen noch zu verbessern. „Verhandlungen sind dazu da, Spielräume zu erweitern“, erklärte er. Das Sondierungspapier werde sicher nicht der Koalitionsvertrag sein. Sollte der Sonderparteitag am Sonntag aber Nein sagen oder würden Koalitionsverhandlungen scheitern, käme es zu Neuwahlen. Mit Kanzlerin Angela Merkel und „dieser CDU/CSU“ werde es keine Minderheitsregierung geben. Man sollte Neuwahlen aber „nicht fahrlässig“ herbeiführen, warnte er.

Käme es zu einem neuen schwarz-roten Regierungsbündnis, „wäre das eine Koalition der klagen Kante“, versprach der Chef des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes. Die SPD dürfe „nie wieder zu einem reinen Regierungssprecher in einer Koalition“ werden, sondern müsse als Partei weiter erkennbar bleiben. Das Sondierungsergebnis könne sich aus SPD-Sicht sehen lassen. Das gelte nicht nur im sozialen Bereiche, sondern auch in der Steuerpolitik. Es seien zahlreiche Verbesserungen für die Lebenssituation der Menschen ausgehandelt worden. Ein Nein zu Koalitionsverhandlungen müsse man daher „sehr gut begründen“.

Der Chef der Industriegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, verweist derweil auf die Erfolge der Sozialdemokraten bei den Sondierungen mit der Union. „Die SPD hat in den Sondierungen zahlreiche Verbesserungen für die Arbeitnehmer durchsetzen können – bei der Rente, bei der Krankenversicherung, mit dem Rückkehrrecht in Vollzeit. Ich bin mir sicher, dass die Delegierten das auf dem Parteitag am Sonntag zu würdigen wissen“, sagte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) der Deutschen Presse-Agentur

Vassiliadis sagte zudem, dass eine Strategiedebatte um das zukünftige Profil der SPD in der Opposition keineswegs leichter würde. „Die Partei würde sich auch nicht schneller von den schlechten Wahlergebnissen erholen. Opposition ist keine Reha. Sie hat immer nur einen Fokus: das Regieren der Anderen.“ Wenn die SPD sich weiterentwickeln wolle, dann tue sie das am besten mit guter Politik, zukunftsweisenden Ideen und einer Einigkeit, die mehr Vertrauen schaffe.

Beide Volksparteien stünden vor grundsätzlichen programmatischen Zukunftsfragen, die im Sondierungspapier bisher nur zum Teil angegangen würden. „Darauf kann Deutschland nicht warten. Wir müssen den Standort fit machen für die Herausforderungen der kommenden Jahre – und deshalb dringend die Schritte gehen, die jetzt realistisch machbar sind.“

SPD-Vize Olaf Scholz appelliert eindringlich an die SPD-Delegierten, den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. „Die Entscheidung des Parteitags ist wichtig für Deutschland, wirkt aber weit über unsere Grenzen hinaus“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nicht nur Deutschland, auch viele europäische Länder schauten am Wochenende auf Bonn.

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat am Samstag um Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen der Sozialdemokraten mit der Union geworben. „Für die fortschrittlichen Kräfte ist heute der Moment, um Einfluss auf das Schicksal Europas zu nehmen. Der Beitrag der sozialistischen und demokratischen Kräfte ist dabei unverzichtbar“, schreibt Gentiloni in einem Gastbeitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

„Aus diesem Grund schaue ich voller Hoffnung auf den Versuch der deutschen Sozialdemokraten, in den Gesprächen über die Bildung einer Regierung mit der von Angela Merkel geführten Union ein Programm im Zeichen des europäischen Aufbruchs und Reformismus aufzulegen“, so Gentiloni. Der Politiker gehört der sozialdemokratischen Regierungspartei PD an.

Der Wirtschaftsrat der CDU warnt die Sozialdemokraten derweil vor Erwartungen an weitere Zugeständnisse. „Die bisher getroffenen Vereinbarungen für die GroKo sind schon jetzt ein Belastungstest für den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Arbeitsplätze“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. Das Ergebnis der Sondierungen beinhalte bereits mehrere Wechsel auf die Zukunft. „Mit dem Europa-Programm wird das Tor weit geöffnet für noch mehr Schulden in Europa.“

Steiger kritisierte, der teuerste Part dürfte das Ja zu fast allem sein, was sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der französische Präsident Emmanuel Macron zur Zukunft der EU wünschten. Die selbstverständliche Forderung, dass jedes Land zuerst seine Hausaufgaben mache, bevor es andere Euro-Länder unterstützten, würde ausgesetzt. Im Sondierungspapier haben Union und SPD unter anderem vereinbart, gemeinsam mit Frankreich die Eurozone zu reformieren.

Steiger sagte, von der SPD avisierte Nachverhandlungen in Koalitionsgesprächen oder nach zwei Jahren zielten auf eine Zustimmung der Delegierten beim Parteitag am Sonntag. „Die Union ist zu warnen, dass sie sich auf diese unseriöse Taktiererei einlässt.“ Er hob erneut die Option einer Minderheitsregierung hervor.

Der Wirtschaftsrat der CDU, der keine Organisation der Partei ist, vertritt nach eigenen Angaben bundesweit rund 12.000 Unternehmer.