 Besuch bei Merkel: Macron kündigt „tiefgreifende Reformen“ an

Emanuel Macron zu Gast bei Angela Merkel Die Kanzlerin empfing den französischen Präsidenten mit militärischen Ehren. Vor dem Kanzleramt sammelten sich Anhänger der Vereinigung „Pulse of Europe“. (Foto: AFP)

BerlinFrankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat „tiefgreifende Reformen“ in seinem Land angekündigt. Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin sagte Macron, diese wirtschaftlichen und sozialen Reformen seien auch wichtig, damit Europa vorankomme. Frankreich sei es in den vergangenen 30 Jahren nicht gelungen, das Problem der Massenarbeitslosigkeit zu lösen. „Die Regierung wird sich diesem Ziel verschreiben“, versprach Macron, der an diesem Dienstag die Minister seines Kabinetts benennen will.

Der französische Staatschef erklärte, Deutschland und Frankreich seien an einem „historischen Moment“ angekommen. Angesichts des Vormarschs der Populisten in Europa müssten beide Länder noch stärker zusammenarbeiten. „Unser Verhältnis braucht noch mehr Vertrauen und konkrete Ergebnisse.“ Davon hänge der Erfolg der Europäischen Union ab. Er versprach Merkel: „Ich werde ein offener, direkter und konstruktiver Partner sein.“

Zum Auftakt seines Kurzbesuchs in Berlin ist der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren begrüßt worden. Vor dem Kanzleramt demonstrierten mehrere hundert Anhänger der Organisation „Pulse of Europe“ mit Europafahnen. „Im Namen der Freundschaft“ war auf Transparenten zu lesen.

Was Macron sich für die Wirtschaft vornimmt Steuern Die Unternehmenssteuer soll von derzeit 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) soll umgewandelt werden in eine dauerhafte Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen. Quelle: Reuters

Arbeitszeit An der 35-Stunden-Woche soll festgehalten werden. Allerdings könnte sie flexibler geregelt werden, indem Betriebe über die tatsächliche Arbeitszeit mit ihren Beschäftigten verhandeln.

Geldverdiener Sie sollen von bestimmten Sozialabgaben befreit werden. Dadurch könnten Niedriglohnempfänger einen zusätzlichen Monatslohn pro Jahr in ihren Taschen haben.

Investitionen Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden. 15 Milliarden Euro davon sollen in bessere Aus- und Weiterbildung gesteckt werden, um die Einstellungschancen von Jobsuchenden zu verbessern. Ebenfalls 15 Milliarden Euro sind eingeplant, um erneuerbare Energien zu fördern. Weitere Milliarden sind für die Landwirtschaft, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für Infrastruktur und das Gesundheitswesen gedacht.

Einsparungen 60 Milliarden Euro an Einsparungen sind bei den Staatsausgaben vorgesehen, die in Frankreich traditionell hoch sind. Zehn Milliarden Euro soll der erwartete Rückgang der Arbeitslosenquote von derzeit etwa zehn auf sieben Prozent bringen, indem die Ausgaben für Arbeitslosengeld sinken. Durch eine verbesserte Effizienz soll das Gesundheitswesen zehn Milliarden einsparen, weitere 25 Milliarden Euro die Modernisierung des Staatsapparates.

Bildung In Gegenden mit niedrigen Einkommen soll die Schülerzahl auf zwölf pro Klasse begrenzt werden. Lehrer sollen als Anreiz für eine Arbeit in solchen Regionen einen Bonus von 3000 Euro pro Jahr bekommen. Alle 18-Jährigen sollen einen Kulturpass im Wert von 500 Euro erhalten, den sie beispielsweise für Kino-, Theater- und Konzertbesuche ausgeben können.

Macron kam bereits einen Tag nach seiner Amtsübernahme nach Berlin. Merkel sagte unmittelbar vor dem Treffen, sie begegne ihm „offen und voller Sympathie“ und wolle keinesfalls als „Besserwisser“ auftreten. Stattdessen wolle sie „freundschaftlich, partnerschaftlich und in großem Respekt füreinander die Zusammenarbeit angehen.“

Der sozialliberale Macron will Frankreichs Wirtschaft mit Reformen wieder in Schwung bringen. Der 39-Jährige hatte im Wahlkampf eine klar pro-europäische Linie gegen die rechtspopulistische EU-Gegnerin Marine Le Pen vertreten und strebt eine enge Partnerschaft mit Deutschland an. Seine Ideen zur Reform der europäischen Währungsunion stoßen in Teilen der deutschen Politik aber auf Kritik.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erhofft sich vom neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron neue Impulse für die deutsch-französischen Beziehungen. „Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir jetzt Deutschland und Frankreich wieder zusammenführen. In den letzten Jahren war zu viel Differenz zwischen uns“, sagte Gabriel, der Macron zuvor am Flughafen zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland begrüßt hatte.

Macrons Präsidentschaft biete eine große Chance für Europa, sagte Gabriel. Er bekräftigte seine Forderung nach einem gemeinsamen Investitionsfonds für Wachstum, Ausbildung und Arbeit. „Ich glaube, dass wir schnell zu ganz konkreten Ergebnissen kommen müssen“, sagte der Vizekanzler.

Er warnte vor zu viel finanzieller Zurückhaltung. „Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, dass Frankreich vorankommt, aber vor allen Dingen, dass die Europäische Union in einen besseren Zustand kommt. Und dafür müssen wir Deutschen die Haltung ändern, die in der Vergangenheit leider sehr häufig dazu geführt hat, dass der deutsche Finanzminister Frankreich die kalte Schulter gezeigt hat“, sagte Gabriel mit Blick auf CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble. „Das muss sich ändern.“

Gabriel hatte sich im Wahlkampf für den Linksliberalen Macron eingesetzt, obwohl seine Partei den Kandidaten der Sozialisten, Benoit Hammon, unterstützte.