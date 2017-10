Berlin„Vom Keller bis zum Dach muss saniert werden“, diese brachiale Bilanz hat SPD-Vize Ralf Stegner mit Blick auf die eigene Partei gezogen. Es gebe gar keine Hochburgen mehr, das Durchschnittsalter der SPD-Mitglieder liege bei über 60 Jahren, die ehrenamtlich getragene Kampagnenfähigkeit sei in weiten Teilen nicht mehr vorhanden. Zudem gebe es gravierende Organisations- und Finanzprobleme. Stegner spricht von der „Großbaustelle SPD“.

Grund genug für Stegner – kurz vor der ersten Dialogveranstaltung der SPD am Samstag in Hamburg – zwölf Punkte für die Sanierung der SPD vorzulegen. In der Hansestadt soll in der „Event-Location Terminal Tango“ am Flughafen die Erneuerung der deutschen Sozialdemokratie eingeleitet werden. Dreieinhalb Stunden lang können Mitglieder dort „nach vorne diskutieren, was eine SPD ausmacht, die von den Menschen gebraucht wird“, wie die Parteiführung einlädt.

Bei der Bundestagswahl hatte die SPD mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis eingefahren. Seitdem läuft die Diskussion über eine inhaltliche, strukturelle und personelle Erneuerung der Partei. Insgesamt soll es bis Mitte November acht Dialogveranstaltungen in der ganzen Republik geben.

SPD-Chef Martin Schulz hat bereits angekündigt, die Ergebnisse in den Leitantrag für den Parteitag im Dezember einfließen zu lassen. Auch Nicht-Mitglieder sollen ihre Meinung kundtun, unter #SPDerneuern auf Facebook und Twitter.

Stegners „Bauplan“ sieht nun zwölf „Gewerke auf der Großbaustelle SPD“ vor. So richtig neu klingt davon allerdings nichts. Die SPD brauche ein neues Grundsatzprogramm und müsse wieder die Friedens- und Europapartei werden – und dazu natürlich die Partei der „guten Arbeit“ sein. Globale Gerechtigkeit gehöre auf die Tagesordnung.

Soziale Sicherungssysteme müssten solidarischer und zukunftsfest gemacht werden, Bildungsgerechtigkeit sei herzustellen. Der Staat müsse handlungsfähig, die kommunale Demokratie gestärkt, die Integration gefördert werden. Bündnisfragen müssten pragmatisch behandelt werden, eine gute Kommunikation sei der Schlüssel. Die „Zuspitzungsfähigkeit“ sei eine der Erfolgsbedingungen für jeden Wahlkampf, heißt es in dem zehnseitigen Papier.

Eine „masochistische Dauerbeschäftigung“ mit der Agenda 2010 lehnt Stegner, der der Parteilinken angehört, ab. Darin liege nicht die Lösung von Zukunftsproblemen, auch wenn die Vertrauenskrise nach den rot-grünen Sozialreformen 2003 bis heute fortwirke. „Dieses Kapitel muss endlich geschlossen werden, indem wir uns zu den Irrtümern bekennen“, schreibt Stegner. Manche Fehler seien bereits korrigiert worden. Er sieht die SPD als „linke Volkspartei“, die sich nicht dem Mainstream andienen dürfe.