Sanierungswürdiges Parteileben

Auch das Parteileben hält Stegner für sanierungswürdig. Es gelte, auch in der SPD „mehr Demokratie“ zu wagen, schreibt der SPD-Vize in seinem Papier. „Das Parteileben dieser ältesten demokratischen Partei Deutschlands darf nicht lieblos verwaltet werden, sondern muss den Stolz auf das Erreichte mit der Diskussion spannender Zukunftsfragen verbinden“, fordert Stegner. Dafür müssten kontroverse Debatten nicht nur zugelassen, sondern auch angestoßen werden.

Zugleich holt Stegner jedoch kräftig aus: „Bei aller Lebendigkeit einer innerparteilichen Diskussionskultur und bei aller gesunden Meinungsvielfalt wäre das Bild, das die eigentlichen Gegner in der eigenen Partei sind, fatal.“ Harsch kritisiert er damit die aktuellen innerparteilichen Querelen. Die Parteiflügel dürften keine „Schaltstelle für personelle Deals“ sein, heißt es etwa mit Blick auf das jüngste Postengeschacher in Partei und Fraktion.

„Anwürfe gegen die Verantwortlichen der Partei aus dem Ruhestand, anonyme Hintergrundgespräche, die Parteikollegen diskreditieren sollen – all das schadet nur der SPD und nützt ausschließlich der politischen Konkurrenz“, wettert Stegner weiter und spielt damit etwa darauf an, dass jüngst Ex-SPD-Chef Franz Müntefering die Entscheidung kritisierte, den Vorsitz von Partei und Fraktion auf zwei Personen zu verteilen, anstatt die Führung zu bündeln. Oder darauf, dass Hamburgs früherer Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) Parteichef Martin Schulz zum Rücktritt aufrief. Oder, dass Ex-Parteichef und Altkanzler Gerhard Schröder Zweifel an der Entscheidung äußerte, dass die SPD in die Opposition geht.

Für die Zukunft mahnt Stegner, die Mitglieder stärker zu beteiligten und Mitgliederentscheide zum Standard zu machen, wenn es um zentrale Fragen der Sozialdemokratie geht. „Es geht darum, Alt und Jung, Neumitglieder und langjährige Mitglieder zusammen zu bringen und die SPD als moderne Mitmachpartei (nicht nur, aber auch durch digitale Mitwirkungsmöglichkeiten) zu stärken“, schreibt Stegner.

Tatsächlich könnte die SPD hier schon viel weiter sein. Nach einem ersten gescheiterten Anlauf 2011 wollte der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel 2015 seine Partei zur „Beteiligungspartei“ umbauen und auch für Nichtmitglieder öffnen. Doch der Leitantrag kam aus „Zeitgründen“ gar nicht zur Abstimmung und wurde an den nächsten Parteikonvent verwiesen. Zuvor hatte es Protest aus den Landesverbänden gegeben, die um ihren Einfluss fürchteten. Doch auch im Juni 2016 blieb das Vorhaben auf dem Konvent liegen – „überwiesen an den nächsten ordentlichen Bundesparteitag 2017“. Der steht nun im Dezember an.