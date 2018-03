Bildungsstudie OECD bemängelt Parallelgesellschaften in Klassenzimmern

In Deutschland haben besonders Schüler mit Migrationshintergrund Probleme in der Schule. Die OECD sieht verschiedene Ansatzpunkte.

Berlin„Integration“, sagte die neue zuständige Staatsministerin Annette Widmann-Mauz bei ihrer Antrittsrede, „ist ein Schlüsselthema für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ Nötig sei ein gesellschaftliches Miteinander, kein Nebeneinander.

„Dazu gehört, dass alle, die hier leben, ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickeln können“, betonte die CDU-Politikerin, die die Nachfolge von Aydan Özoğuz als Integrationsbeauftragte des Bundes angetreten hat.

In den Schulen, wo der Grundstein für ein erfolgreiches Miteinander gelegt werden sollte, herrscht aber offenbar noch oft ein Nebeneinander vor: Bei Schulerfolg und Lebenszufriedenheit schneiden Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien viel schlechter ab als Schüler ohne Migrationshintergrund. Das zeigt eine Sonderauswertung der Pisa-Bildungsstudie durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

So fallen unter den Schülern mit Migrationshintergrund hierzulande 43 Prozent durch sehr schwache Leistungen in der Schule auf. Der Anteil ist damit fast zweieinhalb Mal so hoch wie bei den Schülern ohne ausländische Wurzeln. Im Schnitt der untersuchten Industrieländer liegt das Verhältnis nur bei eins zu 1,7.

In Deutschland gelingt es also seltener als in vielen anderen Ländern, einheitliche Startbedingungen für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zu schaffen.

An der Motivation kann das nach Einschätzung der OECD-Wissenschaftler kaum liegen, denn die ist bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich stärker ausgeprägt als bei den Gleichaltrigen ohne ausländischen Elternteil.

Auch die Herkunft spielt keine entscheidende Rolle. So haben Schüler, die in der Türkei geboren wurden, ein ähnlich hohes Risiko für Leistungsschwächen in der Schule wie Kinder aus Polen.

Bei den Migranten der zweiten Generation, die in Deutschland geboren wurden, unterscheidet sich das Risiko für Kinder türkischer Eltern ebenfalls nicht wesentlich von dem der Schüler aus italienischen Familien.

Ein Grund für das vergleichsweise schlechte Abschneiden vieler Einwandererkinder ist, dass ihre Eltern selbst nur ein niedriges Bildungsniveau haben oder aus einfachen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen stammen. Der soziale Hintergrund allein reicht als Erklärung für die Leistungsschwäche aber nicht aus.

Ein weiterer Grund können nach Ansicht der OECD-Forscher Sprachschwierigkeiten sein. Von den Migranten der ersten Generation, die im Ausland geboren und nach Deutschland eingewandert sind, sprechen knapp 80 Prozent zu Hause kein Deutsch.