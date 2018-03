Bildungsstudie OECD bemängelt Parallelgesellschaften in Klassenzimmern

Seite 2 von 2: Schulklassen in Deutschland sind besonders bunt gemischt

Bei ihren hierzulande geborenen Kindern liegt der Anteil mit knapp 50 Prozent zwar niedriger. Im OECD-Vergleich ist der Anteil der Einwanderer, die zu Hause nicht die Unterrichtssprache sprechen, allerdings deutlich geringer.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass etwa bei der Einwanderung in die USA die Wahrscheinlichkeit, dass ein Muttersprachler kommt, wegen der großen Verbreitung des Englischen höher ist als bei der Einwanderung nach Deutschland.

Generell gilt, dass die Schulklassen in Deutschland bunter zusammengesetzt sind als in vielen anderen Industrieländern. So haben von den 15-Jährigen Schülern hierzulande 28 Prozent einen Migrationshintergrund. Im OECD-Schnitt liegt der Anteil mit 23 Prozent deutlich geringer.

Die Zahlen beziehen sich dabei auf das Jahr 2015 – der Flüchtlingszuzug nach Deutschland ist dabei also nur in Ansätzen erfasst.

Hierzulande ist knapp die Hälfte der Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland geboren. In kaum einem anderen OECD-Land sind diese Einwanderer zweiter Generation in den Schulen präsenter.

Vergleichsweise gering ist dagegen der Anteil der Schüler mit einem ausländischen und einem deutschen Elternteil. Dies trifft auf rund jedes dritte Kind aus Einwandererfamilien zu.

Angesichts des relativ hohen Migrantenanteils in deutschen Schulklassen muss bedenklich stimmen, dass diese sich oft ausgegrenzt fühlen. Schüler aus Einwandererfamilien haben eher das Gefühl, in der Schule nicht dazuzugehören, sie klagen häufiger über mit dem Schulbesuch verbundene Ängste und sind auch insgesamt mit ihrem Leben unzufriedener als Kinder ohne Migrationshintergrund.

Und sie beurteilen ihre Aufstiegsoptionen eher skeptisch. In Deutschland erwartet nur ein Viertel der Schüler aus Einwandererfamilien, einen Universitätsabschluss zu erreichen. Im OECD-Schnitt liegt der Anteil mit 41 Prozent wesentlich höher, ebenso wie in der Europäischen Union mit 37 Prozent.

Die Gefahr, dass sich Parallelgesellschaften bilden, steigt, wenn die Politik der Frustration nicht entschlossen entgegenwirkt. Die OECD empfiehlt etwa einen möglichst breiten Zugang zu frühkindlicher Bildung, eine bessere Information über Bildungs- und Karrieremöglichkeiten oder eine stärkere finanzielle Förderung von Schulen mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern.

Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sei aber eindeutig die Sprache. Die Lehrer müssten besser als bisher in die Lage versetzt und dabei unterstützt werden, in vielsprachigen Klassen mit Schülern aus den unterschiedlichsten Nationen zu unterrichten, schreibt die Industrieländerorganisation. Zu häufig fühlten sich Kinder aus Einwandererfamilien von ihren Lehrern nicht verstanden und unfair behandelt.