 „Bislang keine gravierenden Verfehlungen“: Erste Konsequenzen in Leipziger Spendenaffäre

Erste Konsequenzen in Leipziger Spendenaffäre

In der Leipziger CDU-Spendenaffäre hat der sächsische Landesverband den Kreisgeschäftsführer Hasso Schmidt vorläufig beurlaubt, teilte Sachsens CDU-Generalsekretär Hermann Winkler am Donnerstag in Dresden mit.