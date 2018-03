Britische Premierministerin May erwartet nach Brexit schwierigere Marktzugänge für EU und Großbritannien

Die britische Premierministerin äußert sich erneut zur Zeit nach dem Brexit – und erwartet schwierigere Marktzugänge. Sowohl für die EU als auch für Großbritannien.

LondonDie britische Premierministerin Theresa May glaubt, dass keine Seite nach einem Brexit genau das bekommen könne, was sie wolle. Weder Großbritannien noch die verbleibenden EU-Länder. Am Freitag hielt May eine Rede, in der sie konkrete Vorschläge dazu machen wollte, wie sich ihre Regierung die Beziehung mit der EU nach dem Austritt vorstellt.

Doch sie blieb vage: May lehnte ein reines Handelsabkommen wie zwischen der EU und Kanada ebenso ab wie eine Mitgliedschaft im Europäischen Binnenmarkt nach dem Vorbild von Norwegen. Damit dürfte sie die Erwartungen in Brüssel auf eine klare Position erneut enttäuscht haben.

Zudem sagte May, dass sowohl Großbritannien als auch die Länder in der EU nach dem Brexit einen schwierigeren Zugang den jeweils anderen Märkten haben werden. Dies sei unvermeidlich, da Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion verlasse.

Gleichwohl strebt Großbritannien nach ihren Worten nach dem EU-Austritt ihres Landes so umfassende Beziehungen zur Gemeinschaft wie möglich an. Dies liege auch im Interesse der EU, sagte May. Großbritannien könnte sich auch künftig an EU-Wettbewerbsregeln und die Regeln über Beihilfen halten. Um die Güterströme an der Grenze nicht zu behindern, strebe sie enge Beziehungen zur EU in den Bereichen Regulierung und Standards an.

Großbritannien soll nach Ansicht Mays eigene Handelsverträge mit Drittländern abschließen können. Eine Mitgliedschaft in der Zollunion schloss die britische Regierungschefin daher aus. Stattdessen wolle sie ein Zoll-Abkommen mit der EU abschließen, das Grenzkontrollen überflüssig mache, sagte May. Möglich sein solle das durch technologische Lösungen und auf Vertrauen basierende Abmachungen. So solle auch eine Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.

Durch den Brexit dürfe der Friedensprozess in Nordirland nicht gefährdet werden, sagte May weiter. Es liege in der Verantwortung Großbritanniens und der EU, eine harte Grenze in Irland zu verhindern. Jede Regelung, die zu einer solchen Grenze oder zu Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien führe, sei inakzeptabel.

May sagte außerdem, dass die Brexit-Gespräche sich einem entscheidenden Moment nähern würden, und „es gebe kein Entkommen vor der Komplexität der Aufgabe, die vor uns liegt“.