 Bundesinnenministerium: „Flüchtlingsandrang in Deutschland so hoch wie in Italien“

Bootsflüchtlinge In diesem Jahr kamen bereits mehr als 93.300 Migranten an italienischen Häfen an. (Foto: dpa)

BerlinDeutschland nimmt nach Aussage der Bundesregierung derzeit genauso viele Flüchtlinge auf wie Italien, das im Fokus der politischen Debatte steht. „Bei aller Dynamik, die wir feststellen auf der sogenannten zentralmediterranen Route, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann ist Italien derzeit konfrontiert ungefähr mit der gleichen Zahl von ankommenden Flüchtlingen im laufenden Jahr wie Deutschland“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Eine konkrete Zahl nannte er dabei nicht.

Verglichen mit dem Andrang auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 in Deutschland sei „das, was derzeit in Italien passiert, jedenfalls doch weit dahinter zurückliegend“. „Das soll das nicht verharmlosen, soll aber dennoch ein Stück weit ein etwas realistischeres Bild malen, wenn man jetzt die aktuellen Diskussionen verfolgt.“ In diesem Jahr kamen bereits mehr als 93 300 Migranten an italienischen Häfen an.