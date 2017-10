Auch Verbraucherschützer sehen Lücken in der Rechtsdurchsetzung

„Wir müssen auch über eine stärkere staatliche Durchsetzung von Verbraucherschutzrechten im Internet reden“, schrieb Mundt im Frühjahr in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. „Wenn wir massenhafte Rechtsverstöße von Internetkonzernen feststellen, können Entscheidungen einer Behörde schneller und effektiver wirken als private Klagen von einzelnen Betroffenen.“ Das Bundeskartellamt sei hierfür für eine geeignete Institution.

Die GWB-Novelle gebe seiner Behörde mit der Möglichkeit, über Sektor-Untersuchungen mögliche Missstände aufzuspüren und zu adressieren, zwar ein erstes wichtiges Instrument in die Hand, so Mundt. Aber um in dynamischen Märkten zielführende Maßnahmen zu erleichtern, sollte aber über weitere Instrumente nachgedacht werden. Der Behördenchef denkt dabei etwa an die Möglichkeit zum Erlass einstweiliger Verfügungen, noch bevor ein Verfahren endgültig abgeschlossen ist. „Wir müssen noch besser und schneller werden“, betonte er.

Gleichwohl begrüßte Mundt, dass das reformierte Kartellrecht „an vielen Stellen“ Rechtsklarheit schaffe. Das gelte vor allem für die Unternehmen der digitalen Wirtschaft. So sehe die GWB-Novelle vor, dass ein Markt auch dann vorliegen kann, wenn kein Geld fließt, wie etwa bei sozialen Netzwerken oder Suchmaschinen, sagte Mundt kürzlich der WirtschaftsWoche. „Bei der Fusionskontrolle ist künftig nicht nur der Umsatz relevant, sondern auch der Transaktionswert.“ Das sei deshalb wichtig, weil in der Internetökonomie häufig der Umsatz der Unternehmen noch gering, ihr Marktwert jedoch sehr hoch sei.

Verbraucherschützer hätten es auch begrüßt, wenn im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens das Bundeskartellamt bei der Durchsetzung von Verbraucherrecht gestärkt worden wäre, um, wie es in einer Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) für die seinerzeitige Anhörung hieß, „Lücken in der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu schließen“.

Zwar habe es sich bewährt, dass das Verbraucherrecht Teil des Privatrechts sei und seit über 50 Jahren auf dem Zivilrechtsweg durch kollektive Klagebefugnisse der Verbraucherverbände durchgesetzt werde. „Gleichzeitig ist es aus Sicht des VZBV aber auch erforderlich, die Durchsetzung des Verbraucherschutzes insgesamt zu stärken“, so Jutta Gurkmann, die beim VZBV den Geschäftsbereich Verbraucherpolitik leitet. Vor allem auch deshalb, wie die Expertin betonte, weil Verbraucher zunehmend mit neuen Geschäftsmodellen konfrontiert würden, „die auf komplexen Sachverhalten beruhen und ebenso komplexe rechtliche Bewertungen erfordern“.

In derartigen Fällen sei es daher sinnvoll, auf bereits vorhandene Ermittlungsbefugnisse einer zuständigen Behörde aufzubauen und diese Befugnisse in geeigneten Fällen auch für die Durchsetzung des privaten Verbraucherrechts zu nutzen. „Da das Bundeskartellamt bereits marktübergreifend über Ermittlungsbefugnisse verfügt, wäre es sinnvoll, diese Behörde auch mit der Durchsetzung des sonstigen Verbraucherrechts zu betrauen“, meinte Gurkmann.