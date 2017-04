 Bundeskriminalamt: Platz für 1000 neue Mitarbeiter benötigt

Bundeskriminalamt Das BKA bekommt über 1000 zusätzliche Mitarbeiter und muss deswegen seine Standorte ausbauen. (Foto: dapd)

WiesbadenDas Bundeskriminalamt (BKA) wird wegen einer deutlichen personellen Verstärkung in den kommenden Jahren seine Standorte ausbauen. Um die über 1000 zusätzlichen Mitarbeiter unterzubringen, werde geprüft, Gebäude zu mieten, neu zu bauen oder vorhandene Gebäude zu erweitern, teilte eine BKA-Sprecherin in Wiesbaden mit. Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Mittwoch über die Pläne der Behörde berichtet.

Das Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 5500 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf drei Standorte: Am Hauptsitz in Wiesbaden arbeiten rund 3400 Beschäftigte, in Berlin sind es etwa 1300 und in Meckenheim bei Bonn rund 900 Mitarbeiter.