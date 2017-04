Petry gesteht Fehler ein

Nach diesem Verzicht versuchte Petry wieder, das Heft in die Hand zu bekommen, indem sie in einem "Zukunftsantrag" zur Strategie der Partei stellte, in dem sie zwischen einer realpolitischen und einer fundamentalistischen Richtung unterschied. Letzterer ordnete sie ihren innerparteilichen Gegner, den brandenburger Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland namentlich zu, was aus ihrem strategischen Vorstoß zu einem personalpolitischen machte. Dies kostete sie die Unterstützung wichtiger Parteifunktionäre, die es sich persönlich oder politisch nicht mit Gauland verderben wollten.

In ihrer Eröffnungsrede bezeichnete Petry die Nennung Gaulands dann auch selbst als Fehler. Sie habe verletzen wollen, fügte sie wenig glaubwürdig hinzu. Nun aber habe sich mit dem Brandenburger abgestimmt, so dass im Laufe des Parteitages ein neuer, gemeinsamer Entwurf zur strategischen Ausrichtung vorgelegt werden könne.

Dafür war es aber offensichtlich zu spät, denn im Vorfeld des Parteitages hatte sich insbesondere in Süddeutschland eine starke Strömung gebildet, die verhindern wollte, dass der Parteitag in personalpolitischem Zoff untergeht und die Wahlchancen ruiniert. Diese Auffassung setzte sich am Samstag durch und die Delegierten räumten nach einer längeren Debatte über die Tagesordnung alle Punkte von der Agenda, die auf personalpolitische Auseinandersetzung hinausliefen - mit Ausnahme der Frage der Spitzenkandidatur, die auf den Sonntag verschoben wurde.

Somit scheiterte die Vorsitzende mit ihrer Absicht, einen Antrag zur Strategie der Partei auf die Tagesordnung zu setzen. Dass im Anschluss daran ihr Ko-Vorsitzender Meuthen mit einer emotionalen, gegen die politischen Gegner gerichteten Rede die Delegierten mitriss, vervollständigte das Bild, dass Petry ihre Führungsfunktion zu entgleiten droht.

Nach seiner Wahl appellierte Spitzenkandidat Gauland an Frauke Petry, aber auch an andere Mitglieder des Bundesvorstandes, sich nun zum Wahlkampf hinter ihm und Alice Weidel zusammenzuschließen, um dem Image einer stark zerstrittenen Partei entgegenzuwirken.

„Wir brauchen den ganzen Bundesvorstand. Das ist nur zu schaffen, wenn ihr uns alle helft.“ Er appellierte: „Deshalb sollten alle weiteren Auseinandersetzungen in der Partei aufhören. Wir setzen uns ab heute nur noch mit dem politischen Gegner auseinander.“

Gauland bezeichnete die AfD als Partei der Mitte, die in einer „etwas weiteren Zukunft auch Verantwortung übernehmen“ wolle.