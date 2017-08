 Bundespolizeidirektion 11: Die neue Superbehörde der Bundespolizei

De Maiziere besucht neu eingerichtete Bundespolizeidirektion Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) spricht in Berlin bei dem Besuch der neuen Bundespolizeidirektion 11 mit GSG9-Spezialeinsatzkräften. (Foto: dpa)

BerlinDie spitz zulaufenden Türme des Gebäudes der neuen Bundespolizeidirektion 11 am Schöneberger Ufer in Berlin erinnern ein bisschen an ein Schloss aus einem Fantasy-Film. Doch in den verschlungenen Gängen des massiven Backsteinkolosses werden seit dem 1. August sehr reale Einsätze verschiedener Spezialkräfte der Bundespolizei koordiniert. Am Dienstag hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Gebäude feierlich eingeweiht. Von hier aus sollen unter anderem mögliche Antiterroreinsätze im Inland, die Sicherung von Botschaften im Ausland, die Bombenentschärfung und die Unterstützung der Landespolizei zentral gesteuert werden. Die neue Superbehörde des Innenministeriums kann auf Land-, Luft- und See-Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie auf die berüchtigte Spezialeinheit GSG 9 zurückgreifen. Und geht es nach Innenminister de Maiziere soll das erst der Anfang sein.

„Derzeit arbeiten 100 Mitarbeiter für die Bundespolizeidirektion 11, das Ziel sind 300 Mitarbeiter“, erklärt der Innenminister auf der Pressekonferenz im Rahmen der Einweihung des neuen Polizeigebäudes. „Die neue Behörde soll die Führung von komplexen und gefährlichen Einsätzen übernehmen.“ Mithilfe einer modulartigen Erweiterung sollen in Berlin weitere spezialisierte Einheiten angedockt werden. Der neuen Direktion sind mehrere spezialisierte Einheiten der Bundespolizei unterstellt. Die Einheiten selbst bleiben an ihren bisherigen Standorten, entsendet werden jeweils Vertreter in die neue Direktion.

Für den Innenminister de Maizière ist die neue Direktion ein Herzensprojekt, mit dem er die Zentralisierung der inneren Sicherheit vorantreiben möchte. Die Rufe danach wurden immer lauter, je näher der Terror nach Deutschland rückte. „Die Entscheidung für die neue Direktion ist das Ergebnis einer Analyse, die auf eine Bedrohungslage für Deutschland hindeutet, die es so bisher noch nicht gegeben hat“, erklärt der Innenminister auf der Pressekonferenz. Die Behörde solle Terroranschläge verhindern und nicht erst dann eingerichtet werden, wenn die akute Bedrohungslage in Form eines Terroranschlags eintrete.