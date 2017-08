Gewerkschaften beklagen Personalmangel bei der Polizei

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam, Dieter Romann, erklärt, dass durch die Bündelung der Kompetenzen verschiedener Spezialkräfte der Bundespolizei die Einsatzgeschwindigkeit erhöht werden könne. Ziel der neuen Direktion sei es, die Spezialfähigkeiten der Bundespolizei unter einem Dach zu bündeln und die Kooperation mit anderen Einheiten der Polizei in Bund und Ländern besser zu koordinieren. Ernst Walter, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft sieht in der neuen Direktion ebenfalls einen Zugewinn. „Früher musste beispielsweise das BKA oder andere Landespolizeistellen bei verschiedenen Bundesdienststellen oder direkt beim Bundespolizeipräsidium Anfragen stellen, je nachdem in welchen Bereichen sie Unterstützung benötigten“, erklärt Walter. „In der neuen Bundespolizeidirektion werden die Spezialkräfte hingegen gebündelt. Damit bietet sich für die Landespolizeibehörden und die anderen Bundesbehörden eine Anlaufstelle und nicht mehr wie früher viele verschiedene.“

Was bedeuten die Begriffe? Amoklauf In Asien nannte man sie „amucos“ – Krieger, die den Feind ohne Angst vor dem Tod angreifen und vernichten. Heute beschreibt der Begriff in der Regel blindwütige Aggressionen – mit und ohne Todesopfer. Die meisten Amokläufer sind männlich und eigentlich unauffällig, in vielen Fällen ledig oder geschieden. Neben psychisch kranken Tätern gibt es auch Amokläufer, die aus banalen Gründen plötzlich ausrasten. Angst, Demütigung oder Eifersucht haben sich oft lange aufgestaut, bevor es zur Katastrophe kommt. Teils werden Taten auch im Kopf durchgespielt. „Amok“ kommt aus dem Malaiischen und bedeutet „wütend“ oder „rasend“.



Terrorismus ...ist politisch motivierte, systematisch geplante Gewalt, die sich gegen den gesellschaftlichen Status quo richtet und auf politische, religiöse oder ideologische Veränderung ausgerichtet ist. Dass Terroristen töten und zerstören, ist Mittel zum Zweck. Sie wollen vor allem Verunsicherung in die Gesellschaft tragen. Terrorakte richten sich oft gegen die Zivilbevölkerung oder symbolträchtige Ziele.

Terror ...geht auf das lateinische Wort „terrere“ zurück, was „erschrecken“ oder „einschüchtern“ bedeutet. Terror und Terrorismus werden oft gleichbedeutend verwendet. Im Unterschied zum Terrorismus bezeichnet der Begriff „Terror“ aber eher das Machtinstrumentarium eines Staates. Der „Terror von oben“ steht für eine Schreckensherrschaft, die willkürlich und systematisch Gewalt ausübt, um Bürger und oppositionelle Gruppen einzuschüchtern. Auch in die Umgangssprache hat der Begriff Eingang gefunden – etwa für extreme Belästigung, zum Beispiel Telefonterror.

Attentate ...sind politisch oder ideologisch motivierte Anschläge auf das Leben eines Menschen, meistens auf im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeiten. Der Ausdruck „Attentäter“ wiederum wird auch für Menschen verwendet, die einen Anschlag auf mehrere Menschen begehen. Terroristische Attentäter zielen etwa auf Angehörige eines ihnen verhassten Systems oder einer Religion ab. Mit Anschlägen auf öffentlichen Plätzen, in Verkehrsmitteln oder auf Feste versuchen sie, in der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten. Der Begriff „Attentat“ leitet sich vom lateinischen attentare (versuchen) im Sinne eines versuchten Verbrechens ab.

Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist allerdings skeptisch, ob sich die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei dank der neuen Direktion verbessern wird. „Durch die Zentralisierung werden die Zuständigkeiten unklarer“, glaubt der Polizeigewerkschafter. „Sollte es zu Kompetenzüberschneidungen kommen, ist daran nichts auszusetzen. Doch man läuft Gefahr Kompetenzlücken aufzureißen.“ Außerdem habe die Bundespolizeidirektion Spezialkräfte in Berlin keine klaren Zuständigkeiten, wenn keine akute Terrorgefahr mehr bestehen sollte.

Ernst Walter weist außerdem auf die prekäre personelle Situation hin, in der sich die Bundespolizei derzeit befinde. „Die neu geschaffene Behörde belastet die Beamten zusätzlich.“ Allerdings ist Walter davon überzeugt, dass die Errichtung der neuen Direktion die richtige Entscheidung des Innenministerium war. Die angespannte personelle Besetzung solle nicht dazu führen, richtige Entscheidungen nicht zu treffen oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, erklärt Walter. „Die Bundespolizeidirektion 11 ist ein wichtiger und nötiger Baustein hin zu einer effektiveren Polizeiarbeit.“