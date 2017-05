 Bundesregierung positioniert sich: Kein Todesstrafen-Referendum von Erdogan in Deutschland

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Recep Tayyip Erdogan Der türkische Präsident hatte angekündigt, das Thema Todesstrafe wieder auf die Tagesordnung zu setzen. (Foto: dpa)

BerlinDie Bundesregierung würde in Deutschland ein von Ankara veranlasstes Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei untersagen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin: „Es ist politisch nicht vorstellbar, dass wir einer solchen Abstimmung in Deutschland über eine Maßnahme, die unserem Grundgesetz und europäischen Werte klar widerspricht, zustimmen würden.“